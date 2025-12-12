こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
韓国発グローバルショートドラマプラットフォーム「Vigloo」、米国支社をロサンゼルスに設立でグローバル展開を本格化
ショートドラマ市場の拡大を受けて現地での制作体制を構築し、米国作品の制作数を2倍に
株式会社Spoonlabs Japan（本社：東京都千代田区）は、韓国本社にて運営するグローバルショートドラマプラットフォーム「Vigloo（ビグルー）」の、北米をはじめとしたグローバル展開を本格的に拡大するため、米国支社をロサンゼルスに設立したことをお知らせします。AIを活用した制作プロセスの革新に加え、現地でのパートナー発掘・連携を強化することで、ストーリー開発からキャスティング、制作までを米国内で完結できる体制を構築し、2026年までに米国オリジナルコンテンツ作品の制作数を2倍以上に拡大することを目指します。
ショートドラマ市場の拡大を背景に、米国支社の設立を通じたグローバル展開を本格化
「Vigloo」のサービス売上は70%以上を海外市場が占めており、グローバルにおけるショートドラマ市場の成長や米国市場での視聴需要の急増がその背景にあります。「Vigloo」はこうした市場動向を受け、Kコンテンツ（韓国ドラマなど韓国発のコンテンツ全般）特有のストーリーテリングや演出力を生かしたグローバル向けのショートドラマコンテンツ開発を推進しています。
このたびロサンゼルスに設立した米国支社は、北米の視聴者の嗜好に基づくオリジナルIP開発と現地での制作体制の確立を目的としています。2026年までに米国オリジナルコンテンツ作品の制作数を2倍以上に拡大することを目標に、現地制作パートナーの発掘や、北米市場攻略に向けた拠点機能を強化します。
米国支社を中心に制作から配信までを担うグローバル制作拠点を構築し、市場拡大に寄与
「Vigloo」の米国支社では、ショートドラマの企画・制作・配信に加え、AI技術を活用したVFX（視覚効果）やポストプロダクションの効率化、現地制作会社との共同制作など、制作プロセス全般を担う機能を包括的に展開します。また、現地の市場に最適化された制作体制の構築のため、大手コンテンツ制作企業出身の専門人材で構成されたチームの発足や、現地の制作会社やクリエイター・脚本家と協業する予定です。これにより、ロマンスとファンタジーを掛け合わせた「ロマンタジー」や、10代を主人公とした「ヤングアダルト」など北米で人気の高いジャンルをショートドラマ向けの設計で開発を進めます。米国および北米地域だけでなく、世界的なショートドラマの視聴者層を見据えたグローバル制作体制の基盤を確立します。
今後「Vigloo」は、グローバル市場でのプレゼンス強化および米国におけるサービス利用者の基盤拡大、多言語展開を通じた新規市場開拓を推進します。さらに韓国本社との連携を通じて、企業全体の成長戦略を加速させ、グローバルショートドラマ市場の発展に寄与してまいります。
＜Spoonlabs / Vigloo 創業者兼CEO Neil Choiよりコメント＞
米国支社の設立は、単なる海外進出ではなく、「Vigloo」がグローバルショートドラマ市場において独自の制作・開発体制を確立することを意味します。米国はショートドラマ消費が急速に拡大する主要市場であり、現地支社を通じて視聴者の嗜好に合わせたオリジナルIPの開発や制作パートナーネットワークの拡充を進めていきます。また、「Vigloo」独自の「Kショートドラマ」フォーマットを通じて、世界中の視聴者に新たなストーリーテリング体験を届けてまいります。
■「Vigloo」について
「Vigloo（ビグルー）」は、多様なジャンルのオリジナルショートドラマを提供する、グローバルショートドラマプラットフォームです。韓国語、英語、日本語、中国語を含む8つの言語でサポートしており、現在、韓国と日本、アメリカにおけるオリジナルショートドラマは約100作品を超えています。2024年9月には日本でのオリジナルドラマを公開し、より一層日本における作品の充実に力を入れています。
ロマンス、スリラー、コメディー、推理、バラエティなど様々なジャンルの作品を取り揃え、一部の作品は全話無料で配信しています。各作品は1話が1〜2分の縦型ショート動画で構成されており、仕事や家事・育児などで忙しい方でもスキマ時間で、いつでもどこでも刺激的な作品を楽しめます。
https://www.vigloo.com/ja
ショートドラマ制作パートナー募集中！
「Viglooの代表作品」となる作品を制作・発掘しグローバルに届けていくパートナー企業様を募集しております。
・グローバルに挑戦するショートドラマをViglooと共に制作したい
・既に制作済みのショートドラマ作品があり、Viglooでも配信したい
上記のような企業様がいらっしゃいましたら、下記フォームよりご連絡をお願いいたします。
https://tally.so/r/wLYGkO
■Spoonlabsについて
・日本本社所在地：
100-0005 東京都 千代田区 丸の内 1-6-5 丸の内北口ビル 9F
・韓国本社所在地：
06232 ソウル特別市 江南区 駅三洞 825-22 13F
・代表取締役：崔 赫宰
https://www.spoonlabs.com/jp/
本件に関するお問合わせ先
Spoonlabs Japan 広報事務局（株式会社プラップジャパン内）
中村・内山・長船
MAIL: spoonlabs_pr@prap.co.jp
株式会社Spoonlabs Japan（本社：東京都千代田区）は、韓国本社にて運営するグローバルショートドラマプラットフォーム「Vigloo（ビグルー）」の、北米をはじめとしたグローバル展開を本格的に拡大するため、米国支社をロサンゼルスに設立したことをお知らせします。AIを活用した制作プロセスの革新に加え、現地でのパートナー発掘・連携を強化することで、ストーリー開発からキャスティング、制作までを米国内で完結できる体制を構築し、2026年までに米国オリジナルコンテンツ作品の制作数を2倍以上に拡大することを目指します。
ショートドラマ市場の拡大を背景に、米国支社の設立を通じたグローバル展開を本格化
「Vigloo」のサービス売上は70%以上を海外市場が占めており、グローバルにおけるショートドラマ市場の成長や米国市場での視聴需要の急増がその背景にあります。「Vigloo」はこうした市場動向を受け、Kコンテンツ（韓国ドラマなど韓国発のコンテンツ全般）特有のストーリーテリングや演出力を生かしたグローバル向けのショートドラマコンテンツ開発を推進しています。
このたびロサンゼルスに設立した米国支社は、北米の視聴者の嗜好に基づくオリジナルIP開発と現地での制作体制の確立を目的としています。2026年までに米国オリジナルコンテンツ作品の制作数を2倍以上に拡大することを目標に、現地制作パートナーの発掘や、北米市場攻略に向けた拠点機能を強化します。
米国支社を中心に制作から配信までを担うグローバル制作拠点を構築し、市場拡大に寄与
「Vigloo」の米国支社では、ショートドラマの企画・制作・配信に加え、AI技術を活用したVFX（視覚効果）やポストプロダクションの効率化、現地制作会社との共同制作など、制作プロセス全般を担う機能を包括的に展開します。また、現地の市場に最適化された制作体制の構築のため、大手コンテンツ制作企業出身の専門人材で構成されたチームの発足や、現地の制作会社やクリエイター・脚本家と協業する予定です。これにより、ロマンスとファンタジーを掛け合わせた「ロマンタジー」や、10代を主人公とした「ヤングアダルト」など北米で人気の高いジャンルをショートドラマ向けの設計で開発を進めます。米国および北米地域だけでなく、世界的なショートドラマの視聴者層を見据えたグローバル制作体制の基盤を確立します。
今後「Vigloo」は、グローバル市場でのプレゼンス強化および米国におけるサービス利用者の基盤拡大、多言語展開を通じた新規市場開拓を推進します。さらに韓国本社との連携を通じて、企業全体の成長戦略を加速させ、グローバルショートドラマ市場の発展に寄与してまいります。
＜Spoonlabs / Vigloo 創業者兼CEO Neil Choiよりコメント＞
米国支社の設立は、単なる海外進出ではなく、「Vigloo」がグローバルショートドラマ市場において独自の制作・開発体制を確立することを意味します。米国はショートドラマ消費が急速に拡大する主要市場であり、現地支社を通じて視聴者の嗜好に合わせたオリジナルIPの開発や制作パートナーネットワークの拡充を進めていきます。また、「Vigloo」独自の「Kショートドラマ」フォーマットを通じて、世界中の視聴者に新たなストーリーテリング体験を届けてまいります。
■「Vigloo」について
「Vigloo（ビグルー）」は、多様なジャンルのオリジナルショートドラマを提供する、グローバルショートドラマプラットフォームです。韓国語、英語、日本語、中国語を含む8つの言語でサポートしており、現在、韓国と日本、アメリカにおけるオリジナルショートドラマは約100作品を超えています。2024年9月には日本でのオリジナルドラマを公開し、より一層日本における作品の充実に力を入れています。
ロマンス、スリラー、コメディー、推理、バラエティなど様々なジャンルの作品を取り揃え、一部の作品は全話無料で配信しています。各作品は1話が1〜2分の縦型ショート動画で構成されており、仕事や家事・育児などで忙しい方でもスキマ時間で、いつでもどこでも刺激的な作品を楽しめます。
https://www.vigloo.com/ja
ショートドラマ制作パートナー募集中！
「Viglooの代表作品」となる作品を制作・発掘しグローバルに届けていくパートナー企業様を募集しております。
・グローバルに挑戦するショートドラマをViglooと共に制作したい
・既に制作済みのショートドラマ作品があり、Viglooでも配信したい
上記のような企業様がいらっしゃいましたら、下記フォームよりご連絡をお願いいたします。
https://tally.so/r/wLYGkO
■Spoonlabsについて
・日本本社所在地：
100-0005 東京都 千代田区 丸の内 1-6-5 丸の内北口ビル 9F
・韓国本社所在地：
06232 ソウル特別市 江南区 駅三洞 825-22 13F
・代表取締役：崔 赫宰
https://www.spoonlabs.com/jp/
本件に関するお問合わせ先
Spoonlabs Japan 広報事務局（株式会社プラップジャパン内）
中村・内山・長船
MAIL: spoonlabs_pr@prap.co.jp