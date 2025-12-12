こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
freeeがフリーランスを対象に資金繰りに関する調査を実施 近年の物価高騰で事業や生活に影響があった人は86%、年末年始の資金繰りに悩んだことがある人は6割近くいることが判明
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、12月16日の『フリーランスの日』を見据えて、フリーランスとして働く人を対象に資金繰りに関するアンケート調査を実施しました。
＜調査概要＞
調査期間：2025年11月20日〜11月27日
調査方法：Webアンケート方式
調査対象：全国の10〜60代のフリーランスとして働く男女
回答者数：342名
近年の物価高騰が事業や生活に影響があったか聞いたところ、86％が「影響があった」、11.1%が「あまりなかった」、2.9％が「全くなかった」という回答となり、大多数の方に物価高騰が影響していることがわかりました。
フリーランスは法人と異なり、事業経費と生活費の区別が曖昧になりがちで、物価高騰はダイレクトにキャッシュフローを圧迫していると推測されます。
■物価高騰には「節約」、物価高騰が事業のみならず生活にも影響
物価高騰の影響を受けたと回答した人に事業や生活面で実施したことについて聞いたところ、「生活費の節約」「事業費の節約」などが回答の上位となり、“節約”という支出を抑制するという防衛的な手段を選んでいる人が多いことがわかりました。
また、「生活費の節約」が最上位の回答であることから、物価高騰が事業だけでなく個人の生活基盤にまで影響を及ぼしていることがわかります。
■物価高では「融資」「補助金や助成金」「ファクタリング」の資金調達手段が注目
物価高騰の影響を受けたと回答した人に利用を検討した資金調達手段について聞いたところ、「融資」が一番多く、次いで「補助金や助成金」「ファクタリング」という回答となりました。
フリーランスの中でも融資のニーズの高さと、補助金や助成金の回答の多さから資金調達の負担を減らしたいニーズがあることもうかがえます。
■年末年始は6割近くの人が資金繰りに悩んだ経験あり
年末年始という時期において、事業や生活資金が不足して悩んだことはあるか聞いたところ、59.3%が「悩んだことがある」、21.9%が「あまりない」、18.7%が「全くなかった」という回答となり、6割近くの人が年末年始の資金繰りに悩んだことがあることがわかりました。
年末年始という時期は、取引先の休暇に伴う案件減少や納税準備、年末年始挨拶に伴う食費や交際費といった支出の増加など特有の要因が重なることで資金不足に陥りやすいと考えられます。
■年末年始の資金不足で6割超が資金調達を検討
年末年始の資金不足で資金調達を検討したことがあるかについて聞いたところ、62.6%が「ある」、37.4%が「ない」との回答となり、6割以上の人が資金不足の際に調達手段を検討することがわかりました。
■年末年始の資金繰りでは「融資」「ファクタリング」「補助金・助成金」の順で資金調達を検討
年末年始の資金不足の際に資金繰りを検討したと回答した人に、利用を検討した資金調達手段について聞いたところ、最も多いのが「融資」、次いで「ファクタリング」、「補助金・助成金」という結果となりました。
物価高騰での資金繰りで検討した手段は「融資」「補助金や助成金」「ファクタリング」という結果に対し、年末年始の資金繰りでは「ファクタリング」が2位に上昇している点から、受給までに時間のかかる補助金・助成金ではなく迅速に資金調達できる手段が必要とされていることがわかりました。
■フリーランスが資金調達で重視するポイントは「利用のしやすさ」が「金利・手数料」を上回る結果に
また、回答者全てに資金調達手段を選ぶ際に重要視するポイントについて聞いたところ、最も多い回答は「個人事業主でも利用しやすいか」、次いで「金利・手数料の低さ」、「審査の通りやすさ」、「安心して利用できる手段か」、「スピード・迅速性」という順になりました。
「個人事業主でも利用しやすいか」という回答が最上位になったことから、フリーランスは法人と比較して従来の資金調達手段において不利な立場になりうる・資金調達が難しい・利用のハードルが高いと考えている人が多いと推測されます。
■FREENANCE by freeeでは個人事業主も利用しやすく年末年始の急な資金繰りにもすぐに対応
今回の調査により、フリーランスの方が資金調達手段を選ぶ際に、「個人事業主でも利用しやすいか」「金利・手数料の低さ」「審査の通りやすさ」が重要視されていることが明らかになりました。
freeeでは個人事業主・フリーランスの方の利用のしやすさに着目し、「FREENANCE by freee」において、フリーランス向けファクタリングサービス「FREENANCE 即日払い」を提供しています。支払い期日到来前の請求書（売掛金）を最短即日で資金化が可能であり、急な資金ニーズに対応できます。また、手数料も請求書の額面金額の3%〜10％で設定されているため業界内でも低水準です。
物価高騰や年末年始の急な資金繰りにも最短即日で対応し、クライアントの支払いサイクルに左右されることなく、安心して事業と生活を継続できる環境を提供します。
FREENANCE by freee：https://freenance.net/
■フリー株式会社 概要
会社名 フリー株式会社
代表者 CEO 佐々木大輔
設立 2012年7月9日
所在地 東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 21階
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞：https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社 採用サイト＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
