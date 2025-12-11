¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¾¾ëÂç³Ø¡Û¡ã12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¡ä¥³¥á¥À¡ßÌ¾¾ëÂç³Ø »º³ØÏ¢·È¡¡³ØÀ¸¤ÎÀ¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥§¥ê¥³Æ² ¥¥ã¥ó¥É¥ë¥Ê¥¤¥È¡×¡¡±É¥ª¥¢¥·¥¹21Å¹¤Ç°ìÌë¸ÂÄê³«ºÅ
Á´¹ñ¤Ë¥Õ¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹·¿¤ÎµÊÃãÅ¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥á¥À¡ÎËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´ÅÍøÍ´°ì¡¿¥°¥ë¡¼¥×Å¹ÊÞ¿ô¡§1,137Å¹ÊÞ¡Ê2025Ç¯11·îËö»þÅÀ¡Ë¡Ï¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥ÉµÊÃã¡Ö¥¸¥§¥ê¥³Æ² ±É¥ª¥¢¥·¥¹21Å¹¡×¤Ë¤Æ¡¢12·î22Æü¡Ê·î¡Ë16»þ¤«¤é22»þ¤Þ¤Ç¡¢Å¹Æâ¤Î¾ÈÌÀ¤òÍî¤È¤·¡¢¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ÎÌÀ¤«¤ê¤Ç¶õ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¥¥ã¥ó¥É¥ë¥Ê¥¤¥È¡×¤ò¡¢°ìÌë¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â»Ü¤Î·Ð°Þ¡Û
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì¾¾ëÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉô »³²¬Î´»Ö¶µ¼ø¡ÊÀìÌç¡§¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¾ÃÈñ¼Ô¹ÔÆ°ÏÀ¡Ë¤Î¥¼¥ß¥Ê¡¼¥ë¤È¤Î»º³ØÏ¢·È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¿·¶ÈÂÖ¤È¤·¤Æ2025Ç¯4·î¤Ë¹ñÆâ½é½ÐÅ¹¤·¤¿¡Ö¥¸¥§¥ê¥³Æ²¡×¡£±É¥ª¥¢¥·¥¹21Å¹¤ÏÌ¾¸Å²°»Ô±É¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥ó¸ÜµÒÁØ¤ÈÁÛÄê¤·¤¿10Âå¡Á20Âå¤ÈÆ±À¤Âå¤Î¥¼¥ßÀ¸¤¿¤Á¤Ë¡¢°ìÏ¢¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥×¥í¥»¥¹¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬¤òÄó°Æ¤¤¤¿¤À¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤ò4·î¡Á6·î¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£2Ç¯À¸¤«¤é4Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤Î¥¼¥ßÀ¸¤¬¡ÖÃ»´ü¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¡×¡ÖÄ¹´ü¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¡×¤ò´ë²è¤·¡¢»ñÎÁ²½¡£¥³¥á¥À¤«¤é¤Î2ÅÙ¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò·Ð¤Æ¡¢½ñÎà¿³ºº¤ÇÄÌ²á¤·¤¿³ØÀ¸¤¬¥³¥á¥À¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ëÊó¹ð²ñ¤ò6·î¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢Ã»´ü»Üºö¤Î¾å°Ì6Ì¾¤È¡¢ÃæÄ¹´ü»Üºö¤Î¾å°Ì4Ì¾¤¬È¯É½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Â»Ü¤ÎÁÀ¤¤¡Û
¡¡¥¥ã¥ó¥É¥ë¥Ê¥¤¥È¤Î´ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ë²è¤Ï¡¢Áí¹ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ö·îÌë¤Î¥¸¥§¥ê¥³Æ²¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ìë¥«¥Õ¥§¤ÎÄó°Æ¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÃë´Ö¤ËË»¤·¤¯Æ¯¤¯¿Í¡¢ÊÙ¶¯¤¹¤ë¿Í¤Ë¡¢Ìë¤ÎÌþ¤·¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡¢ÍèÅ¹Æ°µ¡¤È¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Î³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¥³¡¼¥ë¥É¥É¥ê¥ó¥¯Ãæ¿´¤Î¥¸¥§¥ê¥³Æ²¤¬½é¤á¤Æ·Þ¤¨¤ëÅß¥·¡¼¥º¥ó¤ËËÜ°Æ¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ìë¤ÎÍèÅ¹Æ°µ¡¤ò¶¯²½¤È¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¡Ë Âç³ØÀ¸¤ÈÁÏ¤ë¡Ö¥¸¥§¥ê¥³Æ²¡×¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó | KOMEDA COMES TRUE.
¡¡¡¡¡¡¡¡https://komedacomestrue.komeda.co.jp/main/quality-customers/25-0925/
¡Ö¥¸¥§¥ê¥³Æ²¤È¤Ï¡×
¡¡¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤Î¿Íµ¤¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö¥¸¥§¥ê¥³¡×¤ò¡¢Éý¹¤¤¥«¥¹¥¿¥à¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¿¥ó¥ÉµÊÃã¡£¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î1ÇÕ¤Ç¤Ò¤È¤È¤¤Î¤¯¤Ä¤í¤®¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§ https://www.komeda.co.jp/jelycodo/
¡¦Instagram¡§ https://www.instagram.com/jelycodo_official/
¡Ö¥¥ã¥ó¥É¥ë¥Ê¥¤¥È³µÍ×¡×
¡¡¡Ö¥¸¥§¥ê¥³Æ² ±É¥ª¥¢¥·¥¹21Å¹¡×¤ÎÅ¹Æâ¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÌë¥«¥Õ¥§¤ËÂçÊÑ¿È¡£Å¹Æâ¤Î¾ÈÌÀ¤òÍî¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Î¥é¥¤¥È¤òÅô¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤È¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¼Â»ÜÆü»þ
¡¡2025Ç¯12·î22Æü¡Ê·î¡Ë 16»þ¡Á22»þ
¡¡¢¨10»þ¡Á15»þ59Ê¬¤ÏÄÌ¾ï¾ÈÌÀ¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢§¼Â»Ü¾ì½ê
¡¡¥¸¥§¥ê¥³Æ² ±É¥ª¥¢¥·¥¹21Å¹¡¡
¡¡¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶èÅìºù1Ãú⽬11-1¥ª¥¢¥·¥¹21 B1¡Ë
¡¡¡¡±É±Ø Åì²þ»¥¸ý ÅÌÊâ1Ê¬
¢¨ ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¥¢¥ë¥ÑÅ¹¡¢¸æºß½ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¡Ê²¼¤êÀþ¡ËÅ¹¤Ç¤Î¼Â»Ü¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢§ÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¡¥¥ã¥ó¥É¥ë¥Ê¥¤¥È»þ´ÖÂÓ¤Ë¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥«¥¹¥Æ¥é¡×¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÌµÎÁ¤Ç¡Ö¥Á¥ç¥³¥Û¥¤¥Ã¥×¡×¡Ö¥Á¥ç¥³¥½¡¼¥¹¡×¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤Ë¡ª
¡¦¥Ù¥Ó¡¼¥«¥¹¥Æ¥é¡¡²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡Ã±ÉÊ:390±ß¡¿¥É¥ê¥ó¥¯¤È¥»¥Ã¥È¡§300±ß
¡Ö¥¥ã¥ó¥É¥ë¥Ê¥¤¥È¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ªµ¨Àá¸ÂÄê¥É¥ê¥ó¥¯¡×
¡¡»Ý¤ß¹¤¬¤ë¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¸¥§¥ê¥³¤È¡¢¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤òµ¨Àá¸ÂÄê¤ÇÈÎÇäÃæ¡£¥í¡¼¥¹¥È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥¯¿¼¤µ¤È¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¥ß¥ë¥¯¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¡¢»×¤ï¤º¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¡£´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¥Ô¥å¡¼¥ì¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Îµ¨Àá¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£
¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó¡§ https://www.komeda.co.jp/pdf/jelycodo_pistachio.pdf¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¸¥§¥ê¡¼¡õ¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª
¡¡¢¦²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¦¥ì¥®¥å¥é¡¼¥µ¥¤¥º¡§840±ß
¡¡¡¦¥é¡¼¥¸¥µ¥¤¥º¡¡ ¡§940±ß
¡¦¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥é¥Æ
¡¡¢¦²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¦¥ì¥®¥å¥é¡¼¥µ¥¤¥º¡§770±ß
¡¡¡¦¥é¡¼¥¸¥µ¥¤¥º¡¡¡§870±ß
¡Ö¼èºà³µÍ×¡×
¡¡¼èºà´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢²¼µURL¤Þ¤¿¤ÏÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤è¤êÉ¬Í×»ö¹à¤òÌÀµ¤Î¾å¡¢12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë17»þ¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¼èºàÆü»þ¡§ 2025Ç¯12·î22Æü(·î)¡¡16»þ¡Á22»þ
¡ü¼èºà²ñ¾ì¡§ ¥¸¥§¥ê¥³Æ² ±É¥ª¥¢¥·¥¹21Å¹
¡ü¼èºàÄê°÷¡§ 3¼Ò¡¡¢¨¸½ÃÏ¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢²èÁü´õË¾¤Î¤´ÁêÃÌ¾µ¤ê¤Þ¤¹
¡ü¿½¹þÊýË¡¡§ ¿½¹þ¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÅÐÏ¿
¡ü¼èºàÆâÍÆ¡§ ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤Î»£±Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡¡Ê¥³¥á¥ÀÃ´Åö¼Ô¡¿Ì¾¾ëÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉô³ØÀ¸¡¿¤ªµÒÍÍ¡Ë
¡Ú¿½¹þ¥Õ¥©¡¼¥à¡Û https://forms.office.com/r/JeB4gWAV9j
¡ÚÌ¾¾ëÂç³Ø¡Û
¡¡10³ØÉô25³Ø²Ê¡¢9Âç³Ø±¡¸¦µæ²Ê¡¢³ØÀ¸¿ôÌó15,000¿Í¤òÍÊ¤¹¤ëÃæÉô·÷¤Ç¤ÏºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÁí¹çÂç³Ø¡£Áí¹çÂç³Ø¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä¶¦Æ±¸¦µæ¡¦»º³Ø´±Ï¢·È¤ò¿ä¿Ê¡£2026 Ç¯¤Ë³«³Ø100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡ÖÃæÉô¤«¤éÀ¤³¦¤Ø ÁÏÂ¤·¿¼Â³Ø¤ÎÌ¾¾ëÂç³Ø¡×¤ò¾Íè¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥á¥À¡Û
¡¡1968Ç¯ÁÏ¶È¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï"àÝàê¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¿´¤«¤é"¤òÄÌ¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Ë"¤¯¤Ä¤í¤°¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¤¤¤¤È¤³¤í"¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦·Ð±ÄÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¥Õ¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹·¿µÊÃãÅ¹¡Ö¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¡×¤ò±¿±Ä¡£2022Ç¯4·î¤«¤éÌ¾¾ëÂç³Ø½÷»Ò±ØÅÁÉô¤Î¸ø¼°¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡£
¡Ú¤³¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û¡¡
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥á¥À ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô ¡¡¡¡
¡¡Ã´Åö¡§ ÇòÌî¡¡¡¡¡¡
¡¡MAIL¡§ pr@komeda.co.jp
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ì¾¾ëÂç³Ø¾Ä³°Éô¹Êó²Ý
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÅ·Çò¶è±ö³ø¸ý1-501
TEL¡§052-838-2006
FAX¡§052-833-9494
¥á¡¼¥ë¡§koho@ccml.meijo-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
