こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【立教大学】地域における人間関係と地域への所属感をイヌの飼育が増進
立教大学（総長：西原 廉太、本部：東京都豊島区）現代心理学部の石黒格教授、麻布大学（学長：村上 賢、本部：神奈川県相模原市）獣医学部・介在動物学研究室の菊水健史教授らの研究グループは、相模原市中央区の協力を得て、相模原市とその近隣自治体の住人377人を対象とした社会調査を行いました。その結果、犬の飼い主は飼っていない人と比べて、生活の中で繰り返し顔を合わせる「顔見知り」が数多くおり、その存在が町の一員であるという感覚、すなわち地域に対する所属感を高めていることを明らかにしました。
この研究では犬の飼い主は定期的な散歩で居住地の近隣を散歩すること、そして犬を連れていることで通りすがりの人々ともちょっとした会話をする機会を得ているという海外での先行研究を元に、日本でも飼い主は、地域の人々と顔を合わせる機会が多くなり、顔見知りを増やしているという予測の元に行われました。結果として、犬の飼い主は近隣に住む友人の数では飼い主ではない人と変わらない一方で、生活の中で繰り返し顔を合わせる相手がいる場合が多いこと、通りすがりの誰かとの偶然の会話が多いことが明らかになりました。そして、繰り返し顔を合わせる顔見知りの存在が、町の一員であるという感覚、すなわち地域に対する所属感を高めることも明らかになりました。この効果は、猫の飼育、犬猫ではないペットの飼育では確認されませんでした。
本研究の成果は、家族や友人ではなく、顔見知りや隣人といったかならずしも親密ではない他者との友好的な相互作用が、個人的にも社会的に大きな意義を持ちうるという近年の研究潮流に即したものですが、そのなかで犬の飼育が大きな役割を果たす可能性を実証的に示した初めての研究となります。
（※添付ファイル：「図 イヌの飼育が地域の顔見知りと関連し、また地域における偶然の交流を高め、その結果、地域での所属感につながる関連性が見いだせた」参照）
本研究は、科学研究費補助金、基盤研究S「ヒトイヌ共生によるWell-beingの向上―身体・向社会性・社会ネットワークの強化との関連」（代表菊水健史、課題番号JP23H05472）の支援を受け、学術誌『Plos One』（日本時間12月11日付）に掲載されました。
Dog ownership enhances anchored personal relationships and sense of community: A comparison with incidental interactions and friendships.
Itaru Ishiguro*, Shinnosuke Kodama, Hikari Koyasu, Miho Nagasawa, Takefumi Kikusui
*責任著者
＜参考情報＞
●麻布大学について●
麻布大学は、2025年に学園創立135周年を迎えました。動物学分野の研究に重点を置く私立大学として、長年の教育研究実績を基盤に新たな人材育成に積極的に取り組んでいます。
本学は、獣医学部（獣医学科、獣医保健看護学科、動物応用科学科）と生命・環境科学部（臨床検査技術学科、食品生命科学科、環境科学科）の2学部6学科と大学院（獣医学研究科と環境保健学研究科）の教育体制に、学部生、大学院生が学んでおり、ヒトと動物のよりよき関係をつなぐ専門性の高い人材育成を進めていきます。
麻布大学の概要：https://www.azabu-u.ac.jp/about/
●立教大学について●
立教大学は、1874年にアメリカ聖公会の宣教師チャニング・ムーア・ウィリアムズ主教によって設立された私塾「立教学校」をルーツとする私立大学で、建学以来、キリスト教に基づくリベラルアーツ教育を実践しています。
立教大学現代心理学部は、心理学と映像身体学という、人間を捉えるための異なるアプローチを持つ2学科体制で、現代社会における人間の心と行動、コミュニケーションのあり方を複合的に探究する学部です。
立教大学現代心理学部の概要：https://www.rikkyo.ac.jp/undergraduate/cp/
▼本件に関する問い合わせ先
立教学院広報室（広報部門）
メール：koho@rikkyo.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本研究の成果は、家族や友人ではなく、顔見知りや隣人といったかならずしも親密ではない他者との友好的な相互作用が、個人的にも社会的に大きな意義を持ちうるという近年の研究潮流に即したものですが、そのなかで犬の飼育が大きな役割を果たす可能性を実証的に示した初めての研究となります。
（※添付ファイル：「図 イヌの飼育が地域の顔見知りと関連し、また地域における偶然の交流を高め、その結果、地域での所属感につながる関連性が見いだせた」参照）
本研究は、科学研究費補助金、基盤研究S「ヒトイヌ共生によるWell-beingの向上―身体・向社会性・社会ネットワークの強化との関連」（代表菊水健史、課題番号JP23H05472）の支援を受け、学術誌『Plos One』（日本時間12月11日付）に掲載されました。
Dog ownership enhances anchored personal relationships and sense of community: A comparison with incidental interactions and friendships.
Itaru Ishiguro*, Shinnosuke Kodama, Hikari Koyasu, Miho Nagasawa, Takefumi Kikusui
*責任著者
＜参考情報＞
●麻布大学について●
麻布大学は、2025年に学園創立135周年を迎えました。動物学分野の研究に重点を置く私立大学として、長年の教育研究実績を基盤に新たな人材育成に積極的に取り組んでいます。
本学は、獣医学部（獣医学科、獣医保健看護学科、動物応用科学科）と生命・環境科学部（臨床検査技術学科、食品生命科学科、環境科学科）の2学部6学科と大学院（獣医学研究科と環境保健学研究科）の教育体制に、学部生、大学院生が学んでおり、ヒトと動物のよりよき関係をつなぐ専門性の高い人材育成を進めていきます。
麻布大学の概要：https://www.azabu-u.ac.jp/about/
●立教大学について●
立教大学は、1874年にアメリカ聖公会の宣教師チャニング・ムーア・ウィリアムズ主教によって設立された私塾「立教学校」をルーツとする私立大学で、建学以来、キリスト教に基づくリベラルアーツ教育を実践しています。
立教大学現代心理学部は、心理学と映像身体学という、人間を捉えるための異なるアプローチを持つ2学科体制で、現代社会における人間の心と行動、コミュニケーションのあり方を複合的に探究する学部です。
立教大学現代心理学部の概要：https://www.rikkyo.ac.jp/undergraduate/cp/
▼本件に関する問い合わせ先
立教学院広報室（広報部門）
メール：koho@rikkyo.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/