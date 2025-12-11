ファン待望の続編となるカレンダーが登場！

MLB公認「大谷翔平 31日万年日めくりカレンダー第2章 」

～限界を超える言葉の力～

2025年11月下旬より全国の有名書店、ネットショップにて絶賛発売中！



株式会社エンスカイ（本社：埼玉県草加市）は、2025年11月下旬より、ファン待望の続編となる

「大谷翔平 31日万年日めくりカレンダー第2章」を絶賛発売中。

ー挑戦、努力、前進ー

大谷翔平選手の言葉が、新たな31日分のエールとなって毎日を支えます。

繰り返し使える”万年日めくり”だから、いつでも、何度でも。

2026年もあなたの毎日に、大谷翔平選手の言葉を。

日めくりページのQRコードを読み込むと、スポーツニッポン新聞のWEBページにアクセスでき、当時の実際の記事をそのままご覧いただけます。

★「大谷翔平 31日万年日めくりカレンダー第2章 」発売中★

『エンスカイショップ』

https://www.enskyshop.com/









※その他のネットショップでも絶賛発売中

商品概要

■商品名 ：大谷翔平 31日万年日めくりカレンダー第2章

■価格 ：2,970円（税込） サイズ（約）縦：170×横：150㎜

■枚数 ：32枚（63ページ）

■発売元 ：株式会社エンスカイ 協力：スポーツニッポン新聞社

出典：スポニチアネックス（スポーツニッポン新聞社）





