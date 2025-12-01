クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」、「ブラックフライデーキャンペーン」を12/10（水）まで延長いたします
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」運営の株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、「ブラックフライデーキャンペーン」を12/10（水）まで延長いたします。
本キャンペーンでは、対象コースをご予約いただいたお客様に当社限定の割引を適用した特別価格のコースをご用意しております。日本発着クルーズから海外発着クルーズまで幅広い商品が対象となっており、日本発着外国船クルーズは最安値39,800円～、海外発着クルーズでは49,800円～と大変お得な内容となっております。特に2025年12月～2026年3月は海外発着クルーズに特別割引が適用されるお得なシーズンとなっております。ぜひこの機会にご利用ください。
キャンペーン内容は下記の通りです。
【キャンペーン延長期間】
12/1（月）～12/10 （水）
＜一部コース紹介＞
〇日本発着外国船
コスタセレーナ号で行く 台湾（基隆）・沖縄（那覇）お試しクルーズ3泊4日 -那覇発着-
2026年4/9発
最安値価格：39,800円
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_3N_OKA_104744.html
MSCベリッシマ GWに八代・鹿児島・済州島ショートクルーズ 6泊7日 東京発着
2025年5/4発
最安値価格：109,800円
https://www.best1cruise.com/B/MSC/CO__MSC_MSCBL_6N_TYO_105739.html
〇海外発着クルーズ
MSCリリカ号で行く エーゲ海クルーズ 7泊8日 -イスタンブール発着-
2025年12月～2026年3月出発
最安値価格：49,800円
https://www.best1cruise.com/B/MSC/CO__MSC_MSCLI_7N_IST_106201.html
MSCワールドアメリカ号で行く 西カリブ海クルーズ 7泊8日 -マイアミ発着-
2025年12月～2026年3月出発
最安値価格：54,000円
https://www.best1cruise.com/B/MSC/CO__MSC_MSCAM_7N_MIA_105832.html
ブラックフライデキャンペーンページ：https://www.best1cruise.com/user_data/tokusyu/blackfridaysale.php
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335783&id=bodyimage1】
【ベストワンドットコムについて】
ベストワンドットコムは、クルーズ旅行専門サイト、国内旅行における商品ごとの専門サイトを運営する
オンライン旅行会社です。
クルーズ旅行情報、掲載コース数においては日本最大級のWEBサイト「ベストワンクルーズ」を運営し
ております。 専門ならではのきめ細やかな提案・接客と、豊富な取扱商品数で好評を頂いております。
また、国内旅行における商品ごとの専門サイトも立ち上げて運営しております。
会社名 ：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地 ：東京都新宿区富久町16-6西倉LKビル2階
設立 ：2005年9月5日
代表取締役社長：野本 洋平
URL ：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社ベストワンドットコム 担当：国門 （経営企画部）
TEL：03-5312-6247/FAX：03-5312-6248/E-mail：ry-kunikado@best1cruise.com
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
