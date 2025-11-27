ナレフルチャットが、画像生成の最上位モデル「Nano Banana Pro」に対応～日本語テキストを美しく表現する画像生成AIで、ビジネス資料やデザイン制作を革新～
AIサービスやシステム開発を手掛けるCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）は、提供する法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」において、画像生成の新モデル「Nano Banana Pro（Gemini 3 Pro Image）」を2025年11月27日（木）より提供開始いたしました。本モデルでは、Googleの最新AIモデルが持つ高度な推論能力による、ユーザーの意図をより深く理解したデザインや、精密な日本語テキストの描写が可能になっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335491&id=bodyimage1】
■背景・開発の経緯
生成AIによる画像生成技術は急速に進化していますが、画像内に日本語を正確に表現することは技術的な課題とされてきました。従来の画像生成AIでは「文字が読めない、崩れている」「解像度が低い」といった問題が発生しやすく、生成した画像をビジネスシーンでそのまま実用するには難がありました。
しかし、新しく登場した最新モデル「Nano Banana Pro」では、これらの問題がすべて解決されています。次世代画像生成AIである「Nano Banana Pro」を搭載した「ナレフルチャット」では、「プレゼンテーション資料」「SNS投稿画像」「広告バナー」「イベント告知ポスター」など、日本語テキストを含む画像制作のニーズに、これまで以上に幅広く対応できるようになっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335491&id=bodyimage2】
＜参考記事＞
Googleの次世代画像生成AI「Nano Banana Pro」を徹底解説
https://www.knowleful.ai/plus/nano-banana-pro-guide/
■「Nano Banana Pro」の主な特徴
・高精度なテキスト描写機能
従来のNano Bananaでは文字化けや正確でないテキスト描写が課題でしたが、Nano Banana Proでは高い精度でテキストを描画できるレベルに到達。日本語を含む多言語にも対応し、ビジネス用途でも十分に使える品質を実現しました。
・Gemini 3 Proによる深い推論能力
指示内容の意図を深く理解できる推論能力を持ち、従来のNano Bananaよりも優れた画像生成・編集が可能です。ナレフルチャットの「AI指示補完」機能も合わせて活用することで、簡単な指示文を入力するだけでイメージ通りのデザインクリエイティブが可能になります。
・参照画像・キャラクター一貫性
最大14枚までの画像参照を可能とし、最大5人までのキャラクターの一貫性を維持することもできます。
・高度なカメラコントロール
照明、アングル、被写界深度などの細かな調整が可能となっており、よりプロフェッショナルな画像制作を実現します。
■今後の展開
CLINKS株式会社は、今後もナレフルチャットの機能拡充や最新モデルの追加を積極的に行い、企業における生成AI活用のさらなる促進を支援してまいります。特に日本企業の業務ニーズに即した機能開発に注力し、「生成AIが当たり前に使われる職場環境」の実現を目指します。
■ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。生成AI初心者でも使いこなせる仕組みと簡単にプロンプト共有できることで組織全体に生成AI活用を浸透させます。これにより、企業全体のAIリテラシー向上と業務効率の向上を同時に実現します。
＜生成AI関連記事＞
ChatGPTの音声会話機能とは？
https://www.knowleful.ai/plus/chatgpt-voice-conversation/
ChatGPT Business法人向け完全ガイド
https://www.knowleful.ai/plus/rabbit-chatgpt-business-plan/
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335491&id=bodyimage1】
■背景・開発の経緯
生成AIによる画像生成技術は急速に進化していますが、画像内に日本語を正確に表現することは技術的な課題とされてきました。従来の画像生成AIでは「文字が読めない、崩れている」「解像度が低い」といった問題が発生しやすく、生成した画像をビジネスシーンでそのまま実用するには難がありました。
しかし、新しく登場した最新モデル「Nano Banana Pro」では、これらの問題がすべて解決されています。次世代画像生成AIである「Nano Banana Pro」を搭載した「ナレフルチャット」では、「プレゼンテーション資料」「SNS投稿画像」「広告バナー」「イベント告知ポスター」など、日本語テキストを含む画像制作のニーズに、これまで以上に幅広く対応できるようになっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335491&id=bodyimage2】
＜参考記事＞
Googleの次世代画像生成AI「Nano Banana Pro」を徹底解説
https://www.knowleful.ai/plus/nano-banana-pro-guide/
■「Nano Banana Pro」の主な特徴
・高精度なテキスト描写機能
従来のNano Bananaでは文字化けや正確でないテキスト描写が課題でしたが、Nano Banana Proでは高い精度でテキストを描画できるレベルに到達。日本語を含む多言語にも対応し、ビジネス用途でも十分に使える品質を実現しました。
・Gemini 3 Proによる深い推論能力
指示内容の意図を深く理解できる推論能力を持ち、従来のNano Bananaよりも優れた画像生成・編集が可能です。ナレフルチャットの「AI指示補完」機能も合わせて活用することで、簡単な指示文を入力するだけでイメージ通りのデザインクリエイティブが可能になります。
・参照画像・キャラクター一貫性
最大14枚までの画像参照を可能とし、最大5人までのキャラクターの一貫性を維持することもできます。
・高度なカメラコントロール
照明、アングル、被写界深度などの細かな調整が可能となっており、よりプロフェッショナルな画像制作を実現します。
■今後の展開
CLINKS株式会社は、今後もナレフルチャットの機能拡充や最新モデルの追加を積極的に行い、企業における生成AI活用のさらなる促進を支援してまいります。特に日本企業の業務ニーズに即した機能開発に注力し、「生成AIが当たり前に使われる職場環境」の実現を目指します。
■ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。生成AI初心者でも使いこなせる仕組みと簡単にプロンプト共有できることで組織全体に生成AI活用を浸透させます。これにより、企業全体のAIリテラシー向上と業務効率の向上を同時に実現します。
＜生成AI関連記事＞
ChatGPTの音声会話機能とは？
https://www.knowleful.ai/plus/chatgpt-voice-conversation/
ChatGPT Business法人向け完全ガイド
https://www.knowleful.ai/plus/rabbit-chatgpt-business-plan/
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
プレスリリース詳細へ