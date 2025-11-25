全国にフルサービス型の喫茶店を展開する株式会社コメダ [本社：愛知県 代表取締役社長 甘利祐一 グループ店舗数：1,135店舗(2025年10月末時点)]は、全国のコメダ珈琲店で2025年12月3日(水)から「クラムチャウダー」「ミネストローネ」をレギュラーメニューとして通年販売を開始します。





【コメダ珈琲店】スープ2種





■お食事と合わせてほっと一息。美味しさ選べる2種のスープ

寒い季節にうれしい、心も体もぽかぽか温まる2種のスープがレギュラーメニューに新しく仲間入り！あさりの旨みが広がるとろ～りクリーミーな「クラムチャウダー」と、野菜の旨みが溶け込んだ、8種の具材で食べごたえのある「ミネストローネ」。素材の味わいをぎゅっと詰め込んだ、ほっとする一杯をぜひお楽しみください。





【とろ～りまろやか、あさりの旨み】クラムチャウダー

あさりの旨みが溶け込んだクリーミーなスープに、具材を合わせたクラムチャウダー。あさりの風味に、ミルクのやさしい甘さとコクが重なり、ひと口ごとに豊かな味わいが広がります。とろ～りまろやかなスープの舌触りと、具材の食感が楽しめる一杯は、パンとの相性も抜群。モーニング、ランチ、軽食…どんな時間にも寄り添う、ほっとする味わいをお届けします。





【コメダ珈琲店】クラムチャウダー





【コトコト煮込んだ8種の具材】ミネストローネ

8種類の具材が入った、食べごたえのあるミネストローネが新登場。

トマトの程よい酸味に、コトコト煮込んだ野菜の甘さと旨みがスープに溶け込んで、奥行きのある味わいが感じられます。ごろっとした野菜の食感がひと口ごとに楽しめて、満足感のある一杯に仕上げました。

野菜の旨みが重なり合う味わいを、最後までじっくりとお楽しみください。





【コメダ珈琲店】ミネストローネ





【商品概要】

■商品名・価格(税込)

クラムチャウダー：540円～780円

ミネストローネ ：540円～780円

※価格は店舗により異なります。





■販売期間

2025年12月3日(水)～通年販売





■販売店舗

全国のコメダ珈琲店

※販売は一部店舗を除きます。

※写真はイメージです。

※本商品はコーヒーチケット対象外です。

※本商品はお持ち帰り可能です。

※クラムチャウダーに使用している「あさり」には砂などが含まれる場合がございます。