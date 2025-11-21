シームレス鋼製高圧ガスボンベ市場、2025年に1914百万米ドル、2031年に2638百万米ドル到達へ
2025年11月21日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「シームレス鋼製高圧ガスボンベ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」に関する最新の市場調査レポートを発表しました。本レポートは、シームレス鋼製高圧ガスボンベの世界市場における売上規模、販売数量、価格動向、市場シェア、主要企業のポジショニングなどを網羅的に分析したものです。地域別・国別の市場構造に加え、製品タイプ別および用途別のセグメントに基づく詳細なデータを提供しています。
また、2020年から2031年までの過去および将来の市場トレンドをもとに、今後の成長可能性や市場機会を予測しています。さらに、定量的データのみならず、競争環境の変化、参入企業の戦略動向、業界の課題と展望についての定性的なインサイトも収録されており、意思決定や事業戦略の立案に役立つ内容となっています。
1.シームレス鋼製高圧ガスボンベとは
シームレス鋼製高圧ガスボンベは、炭素鋼または合金鋼を継ぎ目のない一体構造で成形した高圧ガス容器で、酸素、窒素、水素、ヘリウム、二酸化炭素など多種のガスを安全に貯蔵・輸送するために使用される。製造は熱間押出しや鍛造によって行われ、溶接部が存在しないため高圧下の破裂リスクを抑え、耐圧性・耐疲労性を確保する。医療用、産業用、研究用途、消防設備、ガス供給インフラなど幅広い分野で利用される。ボンベ表面には耐食塗装が施され、内壁はガス純度を保つために高度にクリーニングされる。JIS、ISO、DOTなど各国規格に合わせた製造・試験が求められ、耐圧試験、水圧試験、超音波検査など厳格な品質管理が実施される。再検査制度により長期間使用されるが、損傷や腐食が確認された場合は即時廃棄される。
2.シームレス鋼製高圧ガスボンベ市場規模と成長率
シームレス鋼製高圧ガスボンベの世界市場は、2024年に約1815百万米ドルと推定されており、2025年には1914百万米ドルに達する見通しです。今後は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.5%で成長し、2031年には約2638百万米ドル規模に拡大すると予測されています。
3.シームレス鋼製高圧ガスボンベ市場セグメンテーション分析
製品カテゴリ別の市場構造：＜40L、 40L~80L、 Others
製品タイプごとに、過去から現在までの売上推移、市場規模、販売数量、価格変動を分析。各カテゴリの特性や成長トレンドに加え、競争環境や技術革新の影響などを考慮し、将来的な注目分野を明らかにします。
用途別の市場ニーズと拡大傾向：Industrial Gas、 Natural Gas、 Others
各用途における需要動向、市場浸透率、成長性などを詳細に調査します。産業別・業務別に求められる機能性や活用範囲を明示し、用途に応じた戦略的アプローチを導き出します。
主要企業の競争戦略・ポジショニング：Worthington Industries、 Cylinders Holding、 Everest Kanto Cylinder、 Rama Cylinders、 Linde Group、 Vítkovice、 Norris Cylinder Company、 Air Liquide、 Beijing Tianhai Industrial、 JINDUN、 Hebei Baigong Industrial Co., Ltd.、 Nippon Sanso、 NK Co., Ltd.、 Sinoma Science and Technology、 Messer、 Shandong Yongan Special Equipment、 Shandong Huachen High Pressure Vessel Group、 Jai Maruti Gas Cylinders Ltd.、 Faber Industrie、 Gelest、 MSA Safety、 Luxfer Group
主要参入企業の戦略、市場シェア、主力製品、競争優位性について詳しく分析しています。また、各社の事業展開や今後の市場ポジショニングの変化についても考察します。
また、2020年から2031年までの過去および将来の市場トレンドをもとに、今後の成長可能性や市場機会を予測しています。さらに、定量的データのみならず、競争環境の変化、参入企業の戦略動向、業界の課題と展望についての定性的なインサイトも収録されており、意思決定や事業戦略の立案に役立つ内容となっています。
1.シームレス鋼製高圧ガスボンベとは
シームレス鋼製高圧ガスボンベは、炭素鋼または合金鋼を継ぎ目のない一体構造で成形した高圧ガス容器で、酸素、窒素、水素、ヘリウム、二酸化炭素など多種のガスを安全に貯蔵・輸送するために使用される。製造は熱間押出しや鍛造によって行われ、溶接部が存在しないため高圧下の破裂リスクを抑え、耐圧性・耐疲労性を確保する。医療用、産業用、研究用途、消防設備、ガス供給インフラなど幅広い分野で利用される。ボンベ表面には耐食塗装が施され、内壁はガス純度を保つために高度にクリーニングされる。JIS、ISO、DOTなど各国規格に合わせた製造・試験が求められ、耐圧試験、水圧試験、超音波検査など厳格な品質管理が実施される。再検査制度により長期間使用されるが、損傷や腐食が確認された場合は即時廃棄される。
2.シームレス鋼製高圧ガスボンベ市場規模と成長率
シームレス鋼製高圧ガスボンベの世界市場は、2024年に約1815百万米ドルと推定されており、2025年には1914百万米ドルに達する見通しです。今後は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.5%で成長し、2031年には約2638百万米ドル規模に拡大すると予測されています。
3.シームレス鋼製高圧ガスボンベ市場セグメンテーション分析
製品カテゴリ別の市場構造：＜40L、 40L~80L、 Others
製品タイプごとに、過去から現在までの売上推移、市場規模、販売数量、価格変動を分析。各カテゴリの特性や成長トレンドに加え、競争環境や技術革新の影響などを考慮し、将来的な注目分野を明らかにします。
用途別の市場ニーズと拡大傾向：Industrial Gas、 Natural Gas、 Others
各用途における需要動向、市場浸透率、成長性などを詳細に調査します。産業別・業務別に求められる機能性や活用範囲を明示し、用途に応じた戦略的アプローチを導き出します。
主要企業の競争戦略・ポジショニング：Worthington Industries、 Cylinders Holding、 Everest Kanto Cylinder、 Rama Cylinders、 Linde Group、 Vítkovice、 Norris Cylinder Company、 Air Liquide、 Beijing Tianhai Industrial、 JINDUN、 Hebei Baigong Industrial Co., Ltd.、 Nippon Sanso、 NK Co., Ltd.、 Sinoma Science and Technology、 Messer、 Shandong Yongan Special Equipment、 Shandong Huachen High Pressure Vessel Group、 Jai Maruti Gas Cylinders Ltd.、 Faber Industrie、 Gelest、 MSA Safety、 Luxfer Group
主要参入企業の戦略、市場シェア、主力製品、競争優位性について詳しく分析しています。また、各社の事業展開や今後の市場ポジショニングの変化についても考察します。