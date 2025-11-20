サウジアラビア国際手工芸週間「バナン（Banan）」が、幅広い国際的参加を得て第3回目を開催





リヤド（サウジアラビア）, 2025年11月19日 /PRNewswire/ -- 第3回サウジ国際手工芸週間「バナン（Banan）」が正式に始まりました。このコンテストは、サウジアラビア王国の首都リヤドにあるPrincess Nourah bint Abdulrahman大学で開催され、シリア、UAE、エジプト、オマーン、バーレーン、ヨルダンなど40か国以上から400人以上の職人が参加します。今回の主賓は中華人民共和国です。



今年の開催は、2025年の手工芸の年と一致しています。11の分野別委員会のうちの1つであるサウジHeritage Commissionは、手工芸品を王国の文化的アイデンティティの重要な一部として強調し、世界中の著名な職人を集めるプラットフォームを提供することで創造的な風景におけるその存在感を強化するためにこのイベントを企画しています。

中国側の参加の一環として、中華人民共和国駐サウジアラビア大使のZhang Hua氏が中国パビリオンを訪れ、「バナン（Banan）」に参加するために特別に招待された伝統芸術継承者による実演を視察しました。職人たちは何世代にもわたって受け継がれてきた古代の工芸品を展示し、広く来場者を魅了しました。大使は、このイベントの企画と、文化・芸術交流の促進における王国の役割を称賛しました。

このイベントは、さまざまなゾーン、特に遊びが教育になるインタラクティブな空間である子供向けエリア「バナン・ストーリー（Banan Story）」で多くの観客を魅了しました。子どもたちは素材を探究し、道具を使って実験し、世界の工芸品からインスピレーションを得た芸術作品を創り上げます。このエリアでは創造性を育み、若い参加者にさまざまな文化を紹介します。

「バナン（Banan）」は、伝統工芸を称え、職人に力を与え、王国の文化/創造産業への貢献の増大を反映する国際的なプラットフォームを提供する、地域を代表する文化イベントの一つとみなされている。

Heritage Commissionについて：

2020年に発足したHeritage Commissionは、文化省の11の分野別委員会の1つです。サウジアラビアの文化遺産部門を監督し、同王国の有形・無形文化遺産の保存と推進を行っています。同委員会はいくつかの考古学遺跡を訪問者に公開することを計画しており、遺産と考古学に関する研究の出版を支援しています。

詳細はこちら： https://heritage.moc.gov.sa/en | X @MOCHeritage

Ministry of Cultureについて：

サウジアラビアには豊かな芸術と文化の歴史があります。同省は文化経済を発展させ、国民、居住者、訪問者の生活を豊かにします。同省は、11の分野別委託を通じて、伝統を守りながら新たな創造的表現を促進しています。

ソーシャル・メディアで省庁を探す：X @MOCSaudi（アラビア語）; @MOCSaudi_En（英語） | Instagram @mocsaudi

