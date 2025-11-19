https://twitter.com/OsakaShion

大阪市民に親しまれ、日本で最も長い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団の Osaka Shion Wind Orchestra を有する公益社団法人大阪市音楽団(本社:大阪市住之江区/理事長:石井徹哉)と音楽監督宮川彬良がお届けする唯一無二のファミリーコンサートです。

宮川彬良とオオサカ・シオン・ウインド・オーケストラのファミリーコンサート

公演概要

日時：2026年1⽉12⽇(⽉･祝) 14:00開場／15:00開演指揮：宮川 彬良ゲスト：宮川 安利吹奏楽：Osaka Shion Wind Orchestra会場：グランキューブ⼤阪 メインホール（大阪市北区中之島5丁目3-51）

応募方法

https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%8C%97%E5%8C%BA%E4%B8%AD%E4%B9%8B%E5%B3%B65%E4%B8%81%E7%9B%AE3-51https://shion.jp/concert/20260112-2/

〈事前応募制〉応募者多数の場合は厳正な抽選により決定いたします。下記の応募フォームよりお申し込みください。

参加人数(4名様まで)・ご来場者様の氏名・年齢を明記のうえ、ご応募ください。※中学生以下のお子様と18歳以上の保護者各1名以上でお申込みください。※記入内容に不備があった場合は無効とさせていただきます。※お申し込みは、お1人様1回限りとさせていただきます。重複してお申し込みされた場合は、無効とさせていただきます。多くの方にご観覧いただくために、ご同行者様も含め、重複のお申し込みはご遠慮くださいますようお願い申し上げます。※個人情報については招待状の発送と重複応募の確認のために使用し、それ以外の目的では使用しません。情報は公演終了後に速やかに廃棄いたします。

対象：中学生以下のお子様と大阪市在住または在勤の保護者等※中学生以下の参加必須※0歳から入場可参加費：無料 ※開催当日は「招待状(はがき)」をお持ちください。応募期間：2025年12月16日(火)まで当選通知：2025年12月23日(火)以降に、当選ハガキ送付先に「招待状(はがき)」をお送りします。※落選通知はいたしませんので、予めご了承ください。

主催・お問い合わせ

https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1763335383xGrTlmUw

主催：一般財団法人 大阪市職員互助会【公益事業】お問い合わせ：オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ コンサート事務局大阪市住之江区緑木1-4-138フリーコール：0800-919-5508（土･日･祝を除く10:00～17:30）

指揮者：宮川 彬良

劇団四季、東京ディズニーランドなどのショーの音楽で作曲家デビュー、これまでに数多くの舞台音楽を手掛ける。｢身毒丸｣｢ハムレット｣｢天保十二年のシェイクスピア｣で読売演劇大賞・優秀スタッフ賞を受賞。「ONE MAN'S DREAM」「DOROTHY～オズの魔法使い～」などの他、ショーのために作曲した｢マツケンサンバII｣が大ブレイク、舞台音楽からヒット曲を送り出した。NHK｢クインテット｣BS2｢どれみふぁワンダーランド｣BSプレミアム｢宮川彬良のショータイム｣で音楽を担当し自身も出演。アニメ｢星のカービィ｣｢宇宙戦艦ヤマト2199/2202｣、連続テレビ小説｢ひよっこ｣、NHK特集ドラマ｢アイドル｣の音楽、オーケストラ曲｢風のオリヴァストロ｣｢シンフォニック・マンボNo.5｣など、その活躍の場は多岐にわたる。また『コンサートはショーである』を信条に精力的に演奏活動を行っている。2022年 エッセイ集“｢アキラさん｣は音楽を楽しむ天才”（NHK出版）を上梓。

吹奏楽：Osaka Shion Wind Orchestra

2023年6月1日に楽団創立100周年を迎えた、日本で最も⻑い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団。1923年(大正12年)に誕生以来『Shion(しおん)』の愛称で親しまれ、2014年大阪市直営より⺠営化。2015年3月に「大阪市音楽団」より「Osaka Shion Wind Orchestra」と改称。クラシックからポピュラーまで誰もが楽しめるコンサートを展開し、各都市での演奏会や吹奏楽講習会、ＣＤ録音など、幅広い活動を通して音楽文化の向上と発展のために力を注いでいる。これまでに3度の大阪文化祭賞、日本民間放送連盟賞、日本吹奏楽アカデミー賞演奏部門賞、大阪芸術賞、なにわ大賞、クリティック・クラブ賞 特別賞を受賞。大阪・関西万博PRサプライヤー。現在、音楽監督に宮川彬良、首席客演指揮者にダグラス・ボストック、名誉芸術顧問に秋山和慶が就任している。

★Shion公式WEBサイトはこちら【ホームページ】https://shion.jp/【X】https://twitter.com/OsakaShion【Instagram】https://www.instagram.com/osakashion/【Facebook】https://www.facebook.com/OsakaShion/【YouTube】https://www.youtube.com/user/OsakaShion★SNSでShionの宣伝にご協力ください！「#オオサカシオン」で当楽団の投稿を引用またはリポストなど、公演の告知にご協力いただけますと幸いです。https://twitter.com/OsakaShion★がんばれ！Shion応援団 応援団員募集中！ https://shion.jp/support/★ふるさと寄付金でShionを応援してください！ https://shion.jp/support/hometown/★ポスター・チラシ設置店大募集！ https://shion.jp/owner/

本リリースに関するお問い合わせ

公益社団法人 大阪市音楽団〒559-0022 大阪市住之江区緑木 1-4-138フリーコール：0800-919-5508(土・日・祝を除く 10:00～17:30)担当：前田