【究極対談】菅野智之投手×長野久義氏　スペシャルトークイベント 開催！

【究極対談】 菅野智之投手× 長野久義氏 【スペシャルトークイベント Presents by GOOD LIFE】 「野球ファン必見！夢を追い続ける素晴らしさ」 ～ 野球浪人、ポスティング不成立も夢を諦めない、挑戦し続けるから今がある ～

株式会社共同通信社は１１月２９日、【究極対談】菅野智之投手と長野久義氏のスペシャルトークイベントの運営を実施する。

ことしも MLB の話題は、ワールドシリーズ連覇のドジャース一色となったが、３５歳でメジャーの世界に挑戦した菅野智之投手は、夢を追い続けることの素晴らしさと勇気を与える活躍だった。

菅野投手のプロ野球人生は、「挑戦」から始まった。２０１１年のドラフトでは希望球団から抽選漏れ、野球浪人の道に選択し、晴れて希望の巨人入団を叶えた。２０年には、ポスティングでのメジャー移籍に挑戦するも契約に至らずに残留。それでも２４年に再びメジャー移籍に挑戦して夢を叶えた。移籍１年目のことしは、たゆまぬ努力の結果、メジャーで１０勝という成績を残した。

そんな挑戦し続ける菅野投手と、二度の指名拒否から巨人入りの夢を叶えて、ことし引退を決めた長野久義氏に挑戦し続けたプロ野球人生を振り返ってもらい、夢を追い続けることの素晴らしさを語ってもらう。時代うごめくいまに大切なことは何か？野球ファンはもちろん、難しい時代を生きる人たちもヒントが得られるトークイベントになること間違いない。

イベント参加者枠拡大につき２０日（木）１９：０７よりチケット追加販売決定。

チケット販売サイト 【https://livepocket.jp/e/sugano2025】

トークイベント開催日

日時： １１月 ２９日（土） 1３：００～ 菅野智之投手、長野久義氏

場所： ホテルニューオータニ 「鶴の間東」 (東京都千代田区紀尾井町４-1)

菅野智之投手 長野久義氏

究極対談

「菅野智之投手・長野久義氏スペシャルトークイベント」

■イベントスケジュール

12:00～ 受付開始

13:00～ 登壇者入場・トークイベント開始

13:45～ 質疑応答

14:00～ プレゼント抽選会

14:10～ フォトセッション

14:15～ 花束贈呈（ KLP４８）



Yurina Suzuha Haruka Cocoa

14:20 トークイベント終了