こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
愛知大学国際研究機構第6回研究フォーラム「竹内亮：中国で「網紅」ネット・インフルエンサーになる」と竹内亮作品 劇場版『再会長江』上映会 のご案内
愛知大学（本部：名古屋市 学長：広瀬 裕樹）では、愛知大学国際研究機構 第6回研究フォーラムを11月22日に開催する。中国のSNSで膨大な数のフォロワーを獲得しネット・インフルエンサーとして注目を浴びる映像作家・竹内亮氏と日中間の人的交流を研究テーマとする社会学者・園田茂人氏が登壇し、インターネットやSNSが日中関係に与える影響などについて講演する。要申込、入場無料。
愛知大学国際研究機構 第6回研究フォーラム
「竹内亮：中国で「網紅」ネット・インフルエンサーになる」
日時：2025年11月22日（土）14：00～17：00
近年、SNSなどを通して形成される日本観・中国観は、日中関係を構成する大きな要素の1つになってきています。そこで今回、日中間の人的交流を研究テーマとする社会学者・園田茂人氏と、中国のSNSで膨大な数のフォロワーを獲得しネット・インフルエンサーとして注目を浴びる映像作家・竹内亮氏に、ご自身の研究・経験から、インターネットやSNSが日中関係に与える影響などについてお話しをいただきます。
プログラム：
開会挨拶：
小林 慎哉（愛知大学副学長）
李 春利（愛知大学国際研究機構長兼ICCS所長）
講演①：「インターネットと日中関係」
講演者：園田 茂人 氏（北京日本学研究センター日本側主任教授）
講演②：「中国で「網紅」ネット・インフルエンサーになる」
講演者：竹内 亮 氏
閉会挨拶：唐 燕霞（愛知大学現代中国学部長兼現代中国学会長）
総合司会：李 暁東（愛知大学現代中国学部教授）
会 場：愛知大学車道キャンパス3F コンベンションホール
名古屋市東区筒井2-10-31 地下鉄桜通線「車道」駅下車徒歩すぐ
https://www.aichi-u.ac.jp/guide/access#b-407290
定 員：150名
上記フォーラムに先立ち、竹内亮作品 劇場版『再会長江』の上映会を開催いたします。
映 画：劇場版『再会長江』
日 時：2025年11月19日（水）
第1回 13：00～14：50 第2回 15：00～16：50（※いずれも同じ内容です）
会 場：愛知大学名古屋キャンパス グローバルコンベンションホール
名古屋市中村区平池町4-60-6 「名古屋」駅より徒歩約15分
https://www.aichi-u.ac.jp/guide/access#b-407288
定 員：各回500名
※共に参加費無料・要申込
※申込方法：共に別紙チラシの二次元コードより申込ください。
※会場がそれぞれ異なりますのでご注意ください。
◇お問合せ先◇
愛知大学現代中国学会室
名古屋市中村区平池町4-60-6
Tel：052-564-6128
Fax: 052-564-6228
▼本件に関する問い合わせ先
企画部 広報課
住所：名古屋市中村区平池町四丁目60-6
TEL：052-564-6180
FAX：052-564-6280
メール：koho@aichi-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/