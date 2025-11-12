アニメイト通販「くじメイト」から TVアニメ『増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和GO』のオンラインくじが登場！“みんなでテーマパーク！”がテーマの新規描き下ろしイラストを使用した景品にもご注目♪
アニメイト通販の「くじメイト」に、TVアニメ『増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和GO』のオンラインくじが登場です。
景品デザインには今回の「くじメイト」のために描き下ろしたイラストも登場！
太子、妹子、芭蕉、曽良の4人がテーマパークで楽しんでいるイラストは必見です！
作品の魅力がたくさん詰まった【TVアニメ『増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和GO』くじメイト】をお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334141&id=bodyimage1】
【景品ラインナップ】
《A賞》 クッション（全1種）/2%
《B賞》 うさみちゃん巾着/クマ吉くん巾着（全2種から選択可能）/6%
《C賞》 アクリルスタンド（全4種からランダム）/12%
《D賞》 アクリルキーホルダー（全6種からランダム）/30%
《E賞》 BIG缶バッジ（全6種からランダム）/50%
＼TVアニメ『増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和GO』くじメイト発売記念キャンペーン／
1度のお会計で合計10回ご購入毎に、【ミニカード（全4種）】をランダムで1枚プレゼント！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334141&id=bodyimage2】
【各景品詳細】
----------------------------------------------------------------------------
《A賞》 クッション（全1種）
描き下ろしイラストを両面に使用した“クッション”です。
賑やかで可愛いデザインとなっております♪
・素材：ポリエステルスエード
・サイズ：約W330mm×H330mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《B賞》 うさみちゃん巾着/クマ吉くん巾着（全2種から選択可能）
うさみちゃんとクマ吉くんの顔の “巾着”です。
2人の表情ともふもふな手触りを再現しました！
小物などを入れて持ち歩くのにぴったりな大きさです♪
・素材：ポリエステル
・サイズ：本体：約W200mm×H200mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《C賞》 アクリルスタンド（全4種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“アクリルスタンド”です。
4人を並べて飾ったり、いろいろな場所で写真を撮ったりして、楽しんでくださいね・・・！
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約W63mm×H150mm以内/台座 約W44mm×H39mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《D賞》 アクリルキーホルダー（全6種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“アクリルキーホルダー”です！
チケット風のポップで可愛いデザインになっております！
カバンなどに付けて一緒におでかけしちゃおう♪
・素材：アクリル、金属
・サイズ：約W42mm×H67mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《E賞》 BIG缶バッジ（全6種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“BIG缶バッジ”です！
存在感抜群な缶バッジを鞄やポーチなどにつけて楽しんでください！
・素材：紙、金属、PP
・サイズ：丸型直径 約76mm
----------------------------------------------------------------------------
【TVアニメ『増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和GO』くじメイト実施概要】
開催期間：2025年11月12日（水）12：00～2025年12月14日（日）23：59まで
販売価格：1回 770円（税込）
お届け目安：2026年3月中予定
送料：8,800円（税込）以上のご購入で送料無料
販売サイトURL：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3272710/
メーカー：株式会社NEO GATE
〈注意事項〉
※ご注文時にお支払いが発生します。
※ご注文確定後のキャンセルはできません。
最新情報は、株式会社NEO GATE公式Xをチェック！
＜株式会社NEO GATE公式Xアカウント＞ https://x.com/neogate0
＜会社概要＞
名 称 ：株式会社 NEO GATE
設立年月 ：2014年（平成26年）5月21日
代表者 ：影近 征也（かげちか まさや）
所在地 ：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-15-103
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037
事業内容 ：ユーザー体験型イベント企画及びコンテンツグッズ開発
URL ：https://www.neogate.jp
＜本件に関するお問い合わせ＞
株式会社NEO GATE
企画営業部 清水 翼
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037 E-mail：info@neo-gate.co.jp
（C）増田こうすけ／集英社・ギャグマンガ日和GO製作委員会
配信元企業：株式会社ネオゲート
プレスリリース詳細へ