ËÌÊÆ¤Î¥¬¥ìー¥¸²È¶ñ»Ô¾ì¤ÏÃå¼Â¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¡¢2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë1²¯700Ëü¥É¥ë°Ê¾å¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß
ËÌÊÆ¤Î¥¬¥ìー¥¸²È¶ñ»Ô¾ì¤Ï¡¢DIY¥È¥ì¥ó¥É¤Î¹â¤Þ¤ê¤È²È¤ÎÀ°ÍýÀ°ÆÜ¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë8²¯1,600ËüÊÆ¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¸«¹þ¤ß
ºÇ¶á¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌÊÆ¤Î¥¬¥ìー¥¸²È¶ñ»Ô¾ì¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë7²¯890ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢Ãå¼Â¤ÊÀ®Ä¹µ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯¤«¤é2027Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÏÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë2.4%¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó1²¯740ËüÊÆ¥É¥ëÁý²Ã¤·¡¢2027Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë8²¯1,600ËüÊÆ¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Ë¥Ã¥Á¤ÊÀ½ÉÊ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼ÂÍÑÉÊ¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¬¥ìー¥¸²È¶ñ¤Ï¡¢ËÌÊÆÁ´°è¤Ç½»Âð¥ê¥Õ¥©ー¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥â¥¸¥åー¥ë¼°¤Î¼ýÇ¼¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤äºî¶ÈÂæ¤«¤é¡¢¹©¶ñÈ¢¤äÊÉÌÌ¼ýÇ¼¥·¥¹¥Æ¥à¤Þ¤Ç¡¢µ¡Ç½À¡¢ÂÑµ×À¡¢¤½¤·¤ÆÈþ´Ñ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¬¥ìー¥¸²È¶ñ¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìÀ®Ä¹¤Î¼ç¤ÊÍ×°ø
ËÌÊÆ¤Î¥¬¥ìー¥¸²È¶ñ»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ëÍ×°ø¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²È¤ÎÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤È¥¹¥Úー¥¹¤ÎºÇÅ¬²½¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡§½»Âð½êÍ¼Ô¤¬À°ÍýÀ°ÆÜ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¹¥Úー¥¹¤ò¤è¤êÍ¸ú¤Ë³èÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¬¥ìー¥¸¤ÏÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤µ¤ì¤¿Â¿µ¡Ç½¤Ê¶õ´Ö¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¤Ê¼ýÇ¼¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤¬¡¢¥¬¥ìー¥¸²È¶ñ¤Î¼ûÍ×¤òÄ¾ÀÜÅª¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DIYÊ¸²½¤È½»Âð¥ê¥Õ¥©ー¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂæÆ¬¡§ÆÃ¤Ë¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯°Ê¹ß¡¢DIY¡ÊDo-It-Yourself¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä¼ñÌ£³èÆ°¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¼«Âð¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¸ÄÀÅª¤Ê¥¬¥ìー¥¸¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»Âð¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ÎµÞÁý¡§ÊÆ¹ñ¤È¥«¥Ê¥À¤Î½»Âð½êÍ¼Ô¤Ï½»Âð¥ê¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¬¥ìー¥¸¤Î¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ÏÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¬¥ìー¥¸¼ýÇ¼¤ä²È¶ñ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥áー¥«ー¤ä¾®Çä¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
E¥³¥Þー¥¹¤È¾ÃÈñ¼ÔÄ¾ÈÎ¥Á¥ã¥Í¥ë¤ÎÀ®Ä¹¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¬¥ìー¥¸²È¶ñ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤è¤ê´ÊÃ±¤Ë¸¡º÷¡¦¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î¥¢¥¯¥»¥¹À¤ÈÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¥È¥ì¥ó¥É
ÊÑ²½¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÓÏ¹¥¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥¬¥ìー¥¸²È¶ñ¶È³¦¤Î´ë¶È¤Ï°Ê²¼¤ÎÅÀ¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¾Ê¥¹¥Úー¥¹Àß·×¡§¥áー¥«ー¤Ï¡¢¾²ÌÌÀÑ¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼ýÇ¼ÎÏ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥â¥¸¥åー¥ë¼°¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÑµ×À¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤ËÍ¥¤ì¤¿ÁÇºà¤Î»ÈÍÑ¡§´Ä¶°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢Ê´ÂÎÅÉÁõ¹Ý¡¢Ê£¹çºà¡¢ºÆÀ¸¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎÁÇºà¤¬¿·¤·¤¤À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ÈÈþÅªÌ¥ÎÏ¡§¥¬¥ìー¥¸²È¶ñ¤Ï¤â¤Ï¤ä¼ÂÍÑÀ¤À¤±¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹ØÆþ¼Ô¤Ï¸Ä¿Í¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿²È¶ñ¤òÁª¤Ö·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ê¥«¥éー¥¹¥ー¥à¡¢¥¹¥Þー¥È¤Êµ¡Ç½¡¢¤½¤·¤ÆÄ´ÏÂ¤Î¤È¤ì¤¿²È¶ñ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìÅ¸Ë¾¤Èµ¡²ñ
ËÌÊÆ»Ô¾ì¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥¬¥ìー¥¸¥¹¥Úー¥¹¤¬½ÅÍ×¤Ê¹Ù³°¤ä½àÅÔ»ÔÉô¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤Ê²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¬¥ìー¥¸¤ò¥Ûー¥à¥¸¥à¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï±£¤ì²È¤Ê¤É¡¢¼ÂÍÑÅª¤ÊÀ¸³è¶õ´Ö¤äºî¶È¶õ´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥¬¥ìー¥¸²È¶ñ¤ÎÍÑÅÓ¤Ï½¾Íè¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
