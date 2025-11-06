レポートオーシャン株式会社プレスリリース :アジア太平洋地域照明器具市場は、インテリジェント照明エコシステムと次世代固体照明の需要に牽引され2033年までに1508億米ドル規模へ急成長すると予測される
アジア太平洋地域照明器具市場は、2024年に349億米ドルの規模に達しました。市場は2025年から2033年の予測期間にかけて、年平均成長率（CAGR）15%で成長し、2033年には1,508億米ドルに達すると予測されています。照明器具は、屋内、屋外、自動車用途などのさまざまなエンドユーザー向けに設計されており、調光機能やセンサー、スマート接続などの付加機能を備えることができます。
市場の動向
市場成長要因
LED照明の普及拡大と技術革新が、市場成長の主要な推進力となっています。LEDライトは従来の白熱電球に比べてエネルギー効率が高く、寿命も長いため、アジア太平洋地域における照明器具の需要を押し上げています。初期費用は高めですが、長寿命と低消費電力によるランニングコスト削減で、長期的には大きな経済的メリットを提供します。さらに、LED技術の進歩により、より効率的で多機能なLED照明器具が開発され、スマートライティング技術の普及も市場の成長を後押ししています。無線制御技術の導入により、照明システムの設置や統合、操作が容易になり、LEDドライバー技術の改善により、効率的で信頼性の高い製品が市場に供給されています。
市場抑制要因
高額な初期費用は市場成長の制約要因となっています。LED照明器具は、従来の白熱電球に比べて購入時のコストが高いため、価格感度の高い市場では普及を妨げる可能性があります。しかし、LEDの寿命が長く、エネルギー効率が高いため、メンテナンス費用や電力料金の削減が期待でき、長期的なコストメリットを理解する消費者の増加により、この制約は徐々に緩和される見込みです。
市場機会
新製品の投入による収益拡大の可能性が市場機会として挙げられます。LEDメーカーは、消費者の多様なニーズに対応するため、新製品の開発と投入を積極的に行っています。自動車やコンシューマーエレクトロニクス分野では、全LEDヘッドライトやスマートフォン背面にLEDを搭載した製品が登場し、独自性の高いデザインで市場を牽引しています。これらの新製品の投入により、地域市場の成長がさらに促進されています。
主要企業のリスト：
● Acuity Brands Inc.
● Eaton
● Wolfspeed
● Dialight PLC
● General Electric Company
● Heliospectra AB
● Hubbell Incorporated
● Nichia Corporation
● OSRAM GmbH
● Panasonic Corporation
● Phillips Lighting Holding B.V.
● Samsung
● Savant Systems Inc.
● Sharp Corporation
● Virtual Extension
● Zumtobel Group AG
市場セグメント別分析
フィクスチャタイプ別
2024年には、直接光フィクスチャセグメントがアジア太平洋地域照明器具市場で収益面で支配的な地位を占めました。直接光フィクスチャは天井に直接設置され、一般照明や作業用照明として使用され、住宅やオフィス、商業空間で広く採用されています。エネルギー効率が高く、モダンでミニマルなデザインに適合するため、人気が高まっています。
国別分析
2024年、中国はアジア太平洋地域照明器具市場で収益面で最も大きなシェアを占めました。この成長は、中国が地域内で最大規模の照明器具生産・消費国であり、人口の多さ、経済の急速な発展、インフラ・不動産投資の増加によるものです。さらに、中国には強力な製造基盤があり、世界有数の照明メーカーが多数存在することで、輸出市場のハブとしての地位も確立しています。政府のエネルギー効率化政策の推進も国内市場の成長を後押ししています。
