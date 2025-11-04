みんなの整骨院グループ 七里みんなの鍼灸整骨院 リニューアルオープン記念！
七里みんなの鍼灸整骨院リニューアルオープン記念！
2025年11月23日（日）～11月26日（水） 無料治療体験会開催！
このたび、みんなの整骨院グループ（株式会社MSG）が運営する
「七里みんなの鍼灸整骨院」がリニューアルオープンいたします！
それを記念して、地域の皆さまへの感謝を込めた
無料治療体験会（先着50名様・ご予約優先）を開催いたします！
・七里みんなの鍼灸整骨院の無料治療体験会について
◆ 無料治療体験会 概要
期間：2025年11月23日（日）～11月26日（水）
受付時間：
平日：10:00～13:30／16:00～19:30
土日・祝日：9:00～14:30
内容：問診→施術→骨格矯正・ストレッチ
お悩みに応じたワンポイントアドバイス
※施術体験などのイベントを実施予定。
※先着50名様限定、ご予約の方を優先させていただきます。
※事前予約受付11月9日（日）10時から開始。お電話またはLINEからご予約承ります。
◆ 七里みんなの鍼灸整骨院について
院名：七里みんなの鍼灸整骨院
院長：深瀬 將之
住所：埼玉県さいたま市見沼区大字風渡野429-4-102
アクセス：東武アーバンパークライン「七里駅」南口より徒歩2分
TEL：0487977958
営業時間：
平日：10:00～13:30／16:00～19:30
土日・祝日：9:00～14:30
休診日：なし（年中無休）
ホームページ：http://nanasatominna.com/
公式LINE：https://lin.ee/zmLCJUL
ご予約希望の方は
『無料治療体験』とメッセージを送っていただきますようお願いいたします。
◆ 院の特徴と治療方針
● 首こり・肩こりへのアプローチ
姿勢改善を軸に、筋肉の調整と骨格矯正で根本的な解消を目指します。
● 慢性腰痛への対応
姿勢・筋力・柔軟性に着目し、矯正・EMS・ストレッチを活用。
セルフケアまでしっかりサポートします。
● 自律神経の乱れ
鍼灸と矯正を組み合わせ、自律神経と体のバランスを整えます。
● 神経症状（坐骨神経痛・ヘルニアなど）
鍼灸による血流促進・免疫活性化で症状の改善を図ります。
● スポーツ外傷・交通事故治療も対応
プロアスリートも多数来院。整形外科との連携で安心治療。
◆ 会社概要
会社名：株式会社MSG
代表者：代表取締役社長 壺倉 彰
本社所在地：〒343-0026 埼玉県越谷市北越谷2-38-9
TEL / FAX：048-978-9781
メール：minnanoseikotsuin@ybb.ne.jp
Webサイト：http://msg-inc.co.jp/
事業内容：整骨院部門／鍼灸部門
スタッフ一同真心を込めて対応いたします！
皆さまのご来院を心よりお待ちしております。
