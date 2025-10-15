フィナステリド市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月08に「フィナステリド市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。フィナステリドに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
フィナステリド市場の概要
フィナステリド市場に関する当社の調査レポートによると、フィナステリド市場規模は 2035 年に約48 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の フィナステリド市場規模は約23 億 米ドルとなっています。フィナステリドに関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 8.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、フィナステリド市場シェアの拡大は、前立腺肥大症（BPH）や脱毛症の増加といった成長要因によるものです。例えば、当社の市場分析によると、世界中で51―60歳までの男性の約50%がBPHの症状を示しています。
良性前立腺肥大症（BPH）は、前立腺が肥大する疾患です。この症状は高齢男性に多く見られます。フィナステリドは前立腺を縮小させる効果があり、排尿症状の改善にも役立ちます。これがフィナステリドの需要増加を促し、市場の成長を後押ししています。
フィナステリドに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/finasteride-market/56343
フィナステリドに関する市場調査では、治療法の進歩と革新により市場シェアが拡大することが明らかになっています。複数の企業が、発毛のためのより良い治療法として、様々な新しく先進的な治療法を開発しています。その中には、フィナステリドをミノキシジルやビタミンなどの他の成分と組み合わせた併用療法があります。この療法は、治療効果を高め、より良い結果をもたらします。
例えば、遠隔医療会社であるHappy Headは、2023年にフィナステリド、ラタノプロスト、ミノキシジルを組み合わせた脱毛治療用の新処方を市場に投入しました。
しかし、政府の価格統制や償還政策といった要因により、今後数年間の市場成長は制約されると予想されています。
政府の価格統制は、国の保健機関が医薬品に一定の上限価格を課したり、国民保健サービスによる償還額を固定したりする、重要な規制介入の一形態です。さらに、特許で保護された革新的な医薬品が頻繁に流通するフィナステリド市場では、こうした規制は実質的に収益を制限し、製薬企業間の投資収益率の計算を根本的に変える可能性があります。
例えば、2023年の時点で、当社の調査者によると、いくつかの国では、医療費支出を管理するための基本政策として、強制的な医薬品価格統制、あるいは価格上限制度を導入していました。さらに、調査者らは、ほとんどのヨーロッパ諸国が価格設定方法の主要な要素として外部参照価格設定を採用していると推定しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331705&id=bodyimage1】
フィナステリド市場セグメンテーションの傾向分析
フィナステリド市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、フィナステリドの市場調査は、 アプリケーション別、流通経路別、剤形別、エンドユーザー別、製品タイプ別と地域に分割されています。
