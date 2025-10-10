レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本電動二輪車市場は、都市部でEV普及、スマートモビリティと統合、政府優遇措置を背景に、2033年までに18億2130万米ドル規模に急拡大すると予測される
日本電動二輪車市場は2024年に4億3112万米ドルの規模に達し、2033年までに18億2130万米ドルに拡大すると予測されている。2025年から2033年の予測期間において、市場は12.39％という堅調な年平均成長率（CAGR）を記録すると見込まれる。この成長は、環境に優しいモビリティソリューションに対する消費者の選好の高まりと、日本における電動二輪車技術の継続的な進化を反映している。市場は電動スクーター、オートバイ、その他電気のみで駆動する二輪車両を網羅し、生産、流通、最終消費者による採用（充電・電力供給インフラの開発を含む）までをカバーする。
市場のダイナミクス
電気二輪車技術の進歩は、需要を駆動します
技術革新は、日本電動二輪車市場の成長の重要なドライバーであり続けています。 製造業者は、高度な機能、優れた性能、および環境的に持続可能なコンポーネントを備えた車両の設計に焦点を当てています。 日本でのe-bikeや電動スクーターの人気は、環境への影響が低く、費用対効果の高い操作のために大幅に上昇しています。 さらに、炭素排出量ゼロを促進する政府の政策と、軽量でエネルギー効率の高い車両に対するインセンティブは、自動車メーカーが電気二輪車の提供を強化することを奨励しています。
例えば、月2022年、ヤマハモーター株式 日本、インドネシア、ヨーロッパ、タイ、台湾、マレーシアで開発されたスポーツバイク由来の技術を反映した、固定バッテリー設計とモデル固有のフレームを備えた8.1kW電動スクーター"E01"を発表した。 このような技術革新は、車両の性能を向上させるだけでなく、消費者の魅力を高めることにより、日本の市場全体の成長を後押しします。
高い初期費用および限られた意識は挑戦を提起します
電動二輪車への関心が高まっているにもかかわらず、高い先行コストが市場の採用を抑制し続けています。 電気自動車は、一般的に、先進的な電池や電気駆動系のコストのために、従来の自動車よりも高価である。 政府の補助金があっても、価格に敏感な消費者は、特にEVインフラがまだ発展している地域では、従来の車両からの切り替えを躊躇することがよくあ
また、メンテナンスや燃料費の削減など、日本電動二輪車市場の長期的な経済的利益についても、消費者の意識は限られています。 調査によると、潜在的な購入者の半分以下が利用可能な政府のインセンティブを認識している一方で、多くの人が進行中の運用コストを過大評価していることが示されています。 これらの知識のギャップに対処するには、電気二輪車の経済的および環境的利点の両方について消費者を教育するために、メーカーと政策立案者の協調的な努力が必要です。
充電インフラの拡大が市場機会を創出
日本におけるEV充電ネットワークの急速な発展は、電気二輪車にとって大きな成長を可能にするものです。 政府は、電気自動車の導入促進やゼロエミッション目標の達成に向けて、充電インフラの拡大に積極的に取り組んでいます。 市場参加者は、都市全体の充電ソリューションに投資し、ラストマイルデリバリーオペレーターやフリートオーナーと提携して、電気モビリティへの移行を促進しています。
