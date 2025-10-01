メッセージ付き胡蝶蘭ギフト「偲び花」シリーズ新登場

SGホールディングスグループで、電報サービス『VERY CARD』（https://www.verycard.net/）を提供している佐川ヒューモニー株式会社（本社：東京都江東区 代表取締役社長：田辺 正己）は、2025年10月1日（水）より、現代の住まいに調和するお悔やみ用の胡蝶蘭ギフト「胡蝶蘭 偲び花 銀の祈り」「胡蝶蘭 偲び花 淡紫の祈り」を発売しました。本商品は、回忌法要や命日、お盆といった節目の行事だけでなく、故人の誕生日や日常でふと偲ぶひとときなど、さまざまな場面で故人を想う気持ちに寄り添うギフトとしてご利用できます。





■商品コンセプト

「胡蝶蘭 偲び花」は、仏壇のない現代の住まいにも自然に調和するコンパクトな胡蝶蘭ギフトです。高さ約30cmの小ぶりなサイズはリビングやメモリアルコーナー、故人の写真のそばにも飾りやすく、お悔やみ感を強調しすぎない洗練されたデザインが特長です。遠方に住む親族や、形式にとらわれず故人を偲びたい方、ペットと暮らすご家庭、香りに敏感な方、高齢者や植物初心者など、幅広い層に向けて開発されました。回忌法要や命日、お盆といった節目はもちろん、故人の誕生日や日常でふと偲ぶひとときにも寄り添い、香りが控えめで育てやすいため、どなたにも安心して贈ることができます。大切な想いを花に託し、暮らしの中にさりげない祈りを届ける、新しいお悔やみのかたちです。 「胡蝶蘭 偲び花 銀の祈り」は上品で高級感を大切に仕上げ、「胡蝶蘭 偲び花 淡紫の祈り」はカジュアルな雰囲気を意識しました。贈る相手やシーンに合わせて選べます。

■商品概要

商品名 ：「胡蝶蘭 偲び花 銀の祈り」、「胡蝶蘭 偲び花 淡紫の祈り」

発売日 ：2025年10月1日（水）

価格 ：6,980円（税込、メッセージ・送料込）

販売方法 ：VERY CARD サイト（https://www.verycard.net/）にて販売

商品ページ ：https://www.verycard.net/special/shinobibana.html

■商品特徴

・香り控えめで安心

胡蝶蘭は香りがほとんどないため、ペットと暮らすご家庭や、香りに敏感な方のいるご家庭でも安心して贈ることができます。

・育てやすいコンパクトサイズ

水やりは週1回ほどで十分。手間がかからず、初心者や高齢の方にも扱いやすい植物です。飾る場所を選ばないサイズ感も魅力です。

・想いを伝えるギフト仕様

胡蝶蘭柄の専用封筒にメッセージを添えて贈ることができ、大切な気持ちを花とともに届けられます。形式的になりすぎず、心に寄り添うお悔やみのギフトです。





■開発者コメント

「葬儀や法要に限らず、故人の誕生日や命日など、日常のなかで故人を偲ぶ際に気軽に贈っていただける胡蝶蘭になることを願っています。」

＜会社概要＞

会社名 ：佐川ヒューモニー株式会社

本社所在地 ：東京都江東区新砂2-2-8

代表者 ：代表取締役社長 田辺 正己

URL ：https://www.humony.co.jp

事業内容 ：

1. インターネット等によるグリーティングカード、慶弔関連ギフト等通信販売事業

2. 特定信書便事業

3. 第一種貨物利用運送事業

○一般のお客さま向けサイト 『VERY CARD』：https://www.verycard.net

○法人企業さま向けサイト 『VERY CARD for business』：https://www.keicho.net

○高級電報ギフト 『みつぼし』：https://www.mitsuboshi-denpo.jp

○サステナブルなギフトサービス 『サステnaギフト』：https://sustaina.gift/