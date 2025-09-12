¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Îß·×6Ëü¿Í¤¬¼õ¹Ö¡¦¼õ¸³¤·¤¿¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¿Íºà°éÀ®¤ËºÇÅ¬¤Ê»ñ³Ê¤È¤Ï¡©¡Ê10·î4Æü ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀâÌÀ²ñ¡Ë
2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë13¡§00～14¡§00¡¡¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»ÎÇ§Äê¹ÖºÂ¡¡¥ªー¥×¥ó¥»¥ß¥Êー
¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê»ñ³Ê¡©¡¡¼ÂÌ³¤ËÌòÎ©¤Ä¡©¡¡¼èÆÀ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê³Ø½¬¤¬É¬Í×¡©¡¡¼Ò°÷¤Ë¼èÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤±¤ì¤ÉÆñ°×ÅÙ¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡©¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¤Ï2025Ç¯10·î¡¢¥¦¥§¥Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»ñ³Ê¡Ö¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¡×¤Î¼èÆÀ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý¸þ¤±¤ËÌµÎÁ¤ÇÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¹Ö»Õ¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒD-WEAVE ¼èÄùÌò¤Î»³ËÜÍµª¤Ç¤¹¡£
¢§¾ÜºÙ¡¦¿½¤·¹þ¤ß
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/181724
¢£¥»¥ß¥Êー³µÍ×
¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¡¦¾åµé¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î»ñ³Ê¤ÎÌµÎÁÀâÌÀ²ñ¤Ç¤¹¡£
»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤È¼ÂÌ³¤Ë¤É¤¦ÌòÎ©¤Ä¤Î¤«¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê³Ø½¬¤¬É¬Í×¤«¤Ê¤É¤Îµ¿Ìä¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ±×¤Ê¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹
¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡²ñ¤òºî¤ê¤¿¤¤
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î´ðÁÃ¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤
¼ÒÆâ¤Ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¿Íºà¤ò°é¤Æ¤¿¤¤
¢£³«ºÅ³µÍ×
ÆüÉÕ¡§2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë13¡§00～14¡§00
·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
ÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ
¢£Ãí°Õ»ö¹à
¥«¥á¥é¤Ï¥ª¥Õ¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¤¥¯¤Ï¾ï»þ¥ß¥åー¥È¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤ä»ñÎÁÇÛÉÛ¤Ê¤É¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¹ÖºÂ¤ÏZoom¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Þ¤Ç¤Ë¤´½àÈ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼õ¹Ö¼Ô¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÀÜÂ³ÉÔÎÉ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃæÃÇ¤»¤º¤Ë¥»¥ß¥Êー¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤ÎÆ°ºî¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¤ÎÆ°ºîÉÔÎÉ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥È¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¹Ö»Õ
»³ËÜÍµª¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È¡¦¤æ¤¦¤¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒD-WEAVE ¼èÄùÌò
WACAÇ§Äê¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¥Þ¥¹¥¿ー
¡ÊÎ¬Îò¡Ë
³ÚÅ·¤äYahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥¦¥§¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥Êー¿¦¡¢¾å¾ì´ë¶È¤ÇECÀ©ºî¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¿¦¤ò·Ð¤Æ¡¢Âçºå¤Î¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ç¥¦¥§¥ÖÉôÌç¤Î¥Áー¥à¥êー¥Àー¤È¤·¤ÆEC¥µ¥¤¥È±¿ÍÑ¤ä¥µ¥¤¥È¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¸£°ú¡£¸½ºß¤Ï¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ä°Û¶È¼ï¸òÎ®¤Ç¤ÎDX¤ÎÉáµÚ¡¢¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¥Þ¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Î¹Ö»Õ¤Î³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼çºÅ¡¡
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ
¥¦¥§¥Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃÎ¼±¡¦¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¥¦¥§¥Ö²òÀÏ¡£ÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¡¢¥¹¥¥ë¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤òÀß¤±¡¢É¬Í×¤ÊÇ½ÎÏ¤äÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë»ñ³Ê¤¬¡Ö¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¡×¤Ç¤¹¡£¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¤Ï¡¢¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Îµ¡²ñ¤È¤·¤Æ³Æ¼ï¥»¥ß¥Êー¤ò´ë²è¡¦³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ
seminar@waca.or.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¹ÖºÂ¾ÜºÙ
https://membership.waca.or.jp/course/seminar-open/46296/
»³ËÜÍµª¥Þ¥¹¥¿ー¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö
https://www.waca.or.jp/feedback/wac21250546/
¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»ÎQ&A
https://www.waca.or.jp/faq/study/
¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê»ñ³Ê¡©¡¡¼ÂÌ³¤ËÌòÎ©¤Ä¡©¡¡¼èÆÀ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê³Ø½¬¤¬É¬Í×¡©¡¡¼Ò°÷¤Ë¼èÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤±¤ì¤ÉÆñ°×ÅÙ¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡©¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¤Ï2025Ç¯10·î¡¢¥¦¥§¥Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»ñ³Ê¡Ö¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¡×¤Î¼èÆÀ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý¸þ¤±¤ËÌµÎÁ¤ÇÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¹Ö»Õ¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒD-WEAVE ¼èÄùÌò¤Î»³ËÜÍµª¤Ç¤¹¡£
¢§¾ÜºÙ¡¦¿½¤·¹þ¤ß
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/181724
¢£¥»¥ß¥Êー³µÍ×
¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¡¦¾åµé¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î»ñ³Ê¤ÎÌµÎÁÀâÌÀ²ñ¤Ç¤¹¡£
»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤È¼ÂÌ³¤Ë¤É¤¦ÌòÎ©¤Ä¤Î¤«¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê³Ø½¬¤¬É¬Í×¤«¤Ê¤É¤Îµ¿Ìä¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ±×¤Ê¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹
¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡²ñ¤òºî¤ê¤¿¤¤
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î´ðÁÃ¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤
¼ÒÆâ¤Ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¿Íºà¤ò°é¤Æ¤¿¤¤
¢£³«ºÅ³µÍ×
ÆüÉÕ¡§2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë13¡§00～14¡§00
·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
ÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ
¢£Ãí°Õ»ö¹à
¥«¥á¥é¤Ï¥ª¥Õ¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¤¥¯¤Ï¾ï»þ¥ß¥åー¥È¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤ä»ñÎÁÇÛÉÛ¤Ê¤É¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¹ÖºÂ¤ÏZoom¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Þ¤Ç¤Ë¤´½àÈ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼õ¹Ö¼Ô¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÀÜÂ³ÉÔÎÉ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃæÃÇ¤»¤º¤Ë¥»¥ß¥Êー¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤ÎÆ°ºî¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¤ÎÆ°ºîÉÔÎÉ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥È¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¹Ö»Õ
»³ËÜÍµª¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È¡¦¤æ¤¦¤¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒD-WEAVE ¼èÄùÌò
WACAÇ§Äê¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¥Þ¥¹¥¿ー
¡ÊÎ¬Îò¡Ë
³ÚÅ·¤äYahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥¦¥§¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥Êー¿¦¡¢¾å¾ì´ë¶È¤ÇECÀ©ºî¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¿¦¤ò·Ð¤Æ¡¢Âçºå¤Î¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ç¥¦¥§¥ÖÉôÌç¤Î¥Áー¥à¥êー¥Àー¤È¤·¤ÆEC¥µ¥¤¥È±¿ÍÑ¤ä¥µ¥¤¥È¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¸£°ú¡£¸½ºß¤Ï¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ä°Û¶È¼ï¸òÎ®¤Ç¤ÎDX¤ÎÉáµÚ¡¢¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¥Þ¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Î¹Ö»Õ¤Î³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼çºÅ¡¡
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ
¥¦¥§¥Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃÎ¼±¡¦¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¥¦¥§¥Ö²òÀÏ¡£ÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¡¢¥¹¥¥ë¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤òÀß¤±¡¢É¬Í×¤ÊÇ½ÎÏ¤äÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë»ñ³Ê¤¬¡Ö¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¡×¤Ç¤¹¡£¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¤Ï¡¢¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Îµ¡²ñ¤È¤·¤Æ³Æ¼ï¥»¥ß¥Êー¤ò´ë²è¡¦³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ
seminar@waca.or.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¹ÖºÂ¾ÜºÙ
https://membership.waca.or.jp/course/seminar-open/46296/
»³ËÜÍµª¥Þ¥¹¥¿ー¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö
https://www.waca.or.jp/feedback/wac21250546/
¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»ÎQ&A
https://www.waca.or.jp/faq/study/