【広島・八丁堀｜初夏にスパイシー！韓国＆メキシコグルメ食べ放題のビアガーデン】福屋八丁堀本店レストランにて「ROOF TOP BEER GARDEN 2025」開催

株式会社DDグループ

株式会社DDグループの連結子会社である株式会社ダイヤモンドダイニング(本社:東京都港区、代表取締役社長:松村 厚久)は、ガーデンレストラン『HIROSHIMA2016 RESTAURANT UNDER THE SKY(ヒロシマニイゼロイチロク レストラン アンダーザスカイ)』にて、10月31日(金)までの期間限定で「ROOF TOP BEER GARDEN 2025~コリアン&アミーゴ~」を開催いたします。

広島の夏の風物詩、「HIROSHIMA2016 RESTAURANT UNDER THE SKY」の開放的なテラス席で満喫するビアガーデン「ROOF TOP BEER GARDEN」が今年も始まりました。

今年のテーマは「コリアン&アミーゴ」。バーベキューを楽しみながら、韓国&メキシコ料理勢揃いの前菜ビュッフェも欲張りに味わえる夏限定プランをご用意しております。

韓国グルメは定番のスンドゥブやトッポギ、香ばしく焼いた豚バラ肉をサンチュや薬味と楽しむサムギョプサルセットなどをご用意。

さらにメキシコグルメとして、彩り豊かなチリコンカンや野菜をお好みで巻いて食べるタコスなどを取り揃え、本格メキシコ料理をUNDER THE SKY風にアレンジしました。

韓国とメキシコならではのピリッとした辛さをアクセントに、スパイシーな夏の始まりをお楽しみください。

「ROOF TOP BEER GARDEN 2025~コリアン&アミーゴ~」概要

▪開催店舗:福屋八丁堀本店東館10F「HIROSHIMA2016 RESTAURANT UNDER THE SKY」

(ヒロシマニイゼロイチロク レストラン アンダーザスカイ)

▪開催期間:2025年5月7日(水)~10月31日(金)

▪時間:11:00~最終入場19:30(L.O. 21:00、22:00までのお席)

※ビュッフェタイム:120分(席時間最大150分)

▪料金:5,980円(中学生以上)、小学生2,980円、幼児無料

※雨天の場合はガーデンでのBBQは中止とさせていただきます。中止の場合は、お電話にてご連絡させていただきます。

お食事プラン詳細

【最初にご提供するセット】

BBQお肉盛り合わせ3種(豚バラ肉・タレ漬け込みカルビ・鶏ハラミ)

サムギョプサルセット

サムギョプサルタレ

韓国のり

サンチュ

キムチ

小松菜ナムル

もやしナムル

カルニタス(豚肉のコンフィ)

【前菜ビュッフェ】120分食べ放題

スンドゥブ(エノキ・豚バラ・ニラ・白ネギ・浅利・豆腐)

チョレギサラダ(サラダ・わかめ・人参・カイワレ)

トッポギ

やみつき塩きゅうり

小松菜・もやしナムル・キムチ

ヤンニョムチキン

ポテトフライ

メキシカンタコス

チリコンカンナチョス(トルティーヤ、トルティーヤチップス、ワカモレ、サルサソース、ハラペーニョダイス、チリコンカン)

ジャンバラヤ(米料理)

■もう少し召し上がりたい方へ、追加メニュー

お肉盛り合わせ(2~3人前) 2,000円

海老のアヒージョ 980円

白米(150g) 250円

コロナエクストラ 650円

季節のチーズケーキ 900円

アイスクリーム 500円

季節のアイスクリーム 600円



※仕入れ状況によりメニュー変更の可能性がございます。

「HIROSHIMA2016 RESTAURANT UNDER THE SKY」店舗情報

前菜ビュッフェ( 韓国料理 前菜ビュッフェ(メキシコ料理)

広島の中心地にありながら、一歩店内に足を踏み入れれば、そこはどこか郊外の静かなガーデンのような佇まい。ディナーはイルミネーションが輝く空間で、気の合う仲間とお酒やお食事をお楽しみいただけます。



■住所:〒730-0021 広島県広島市中区胡町6-26 福屋八丁堀本店東館10F

■アクセス:広電八丁堀電停徒歩1分

■TEL:082-246-6680

■営業時間:11:00~22:00(L.O.21:00)

■定休日:福屋八丁堀店の店休日に準ずる

■席数:240席(屋内96席 ガーデンテラス144席)

■平均予算:ランチ1,500円 / ディナー 2,500円

■公式URL:https://www.dd-holdings.jp/shops/hiroshima2016/hiroshima

■公式Instagram:https://www.instagram.com/hiroshima.2016/