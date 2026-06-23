舘ひろし×南野陽子、「泣かないで」を熱唱 『免許返納!?』夢のデュエットシーン解禁
舘ひろし主演の映画『免許返納!?』より、舘演じる国民的人気スター・南条弘と南野陽子演じるスナックの店主・安田しずえが「泣かないで」を熱唱するデュエットシーンが解禁された。
【動画】舘ひろし×南野陽子が「泣かないで」を熱唱
本作は、ダンディー、渋い、カッコいいといった舘のパブリックイメージを覆すドタバタコメディー。銀幕スターの免許返納を巡る大騒動を描く。
今回解禁となったのは舘演じる南条が旅の途中で訪れるスナックで、南野演じる店主・安田しずえとカラオケデュエットを披露するシーン。劇中でふたりがマイクを握り、寄り添うように歌い上げるのは、なんと舘の代表曲であり、時代を超えて愛され続ける大ヒットナンバー「泣かないで」だ。
劇場公開後、「『泣かないで』を聴けただけで『免許返納』観た価値がある」「この組合せはエモすぎる...！」「泣かないでって言われても泣く...」といった声が SNS上でも数多く寄せられ、大きな反響を呼んでいる。
6月23日に誕生日とデビュー記念日という節目を迎える南野。本解禁では、その記念すべきタイミングに合わせ、舘と南野という唯一無二の存在が生み出す、心温まるデュエットシーンが初公開となった。
2025年にデビュー50周年を迎えた舘、そしてデビュー40周年を迎えた南野。長きにわたり多くの人を魅了し続けてきたふたりが、スクリーンで実現させた夢の共演は、多くの観客の心を掴む印象的な瞬間。注目すべきは、76歳を迎えてなお圧倒的なダンディズムを放つ舘の甘い歌声と、日本中を虜にしたあの時のきらめきをそのままに、可憐さと芯の強さが同居した南野の切ない歌声。レジェンドふたりが織りなす息の合った掛け合いは、ファン垂涎の名場面となっている。
本作で南条は、世間から免許返納を迫られる中、どうしても果たしたい、ある“想い残し”のために旅へと出る。そんな旅の途中で出会うのが、太陽のように明るく温かな笑顔を見せるしずえだ。実はしずえは、かつてから南条に憧れを抱いていた存在。しかし、そんな想いを押しつけることなく、南条が心穏やかな時間を過ごせるよう自然体で寄り添っていく。
彼女の飾らない優しさに触れ、南条は束の間、心を休めるひとときを得る。旅先で出会ったふたりが、それぞれの想いを重ねるように歌い上げる「泣かないで」は、本作屈指のエモーショナルな名シーンに仕上がった。
【動画】舘ひろし×南野陽子が「泣かないで」を熱唱
本作は、ダンディー、渋い、カッコいいといった舘のパブリックイメージを覆すドタバタコメディー。銀幕スターの免許返納を巡る大騒動を描く。
今回解禁となったのは舘演じる南条が旅の途中で訪れるスナックで、南野演じる店主・安田しずえとカラオケデュエットを披露するシーン。劇中でふたりがマイクを握り、寄り添うように歌い上げるのは、なんと舘の代表曲であり、時代を超えて愛され続ける大ヒットナンバー「泣かないで」だ。
6月23日に誕生日とデビュー記念日という節目を迎える南野。本解禁では、その記念すべきタイミングに合わせ、舘と南野という唯一無二の存在が生み出す、心温まるデュエットシーンが初公開となった。
2025年にデビュー50周年を迎えた舘、そしてデビュー40周年を迎えた南野。長きにわたり多くの人を魅了し続けてきたふたりが、スクリーンで実現させた夢の共演は、多くの観客の心を掴む印象的な瞬間。注目すべきは、76歳を迎えてなお圧倒的なダンディズムを放つ舘の甘い歌声と、日本中を虜にしたあの時のきらめきをそのままに、可憐さと芯の強さが同居した南野の切ない歌声。レジェンドふたりが織りなす息の合った掛け合いは、ファン垂涎の名場面となっている。
本作で南条は、世間から免許返納を迫られる中、どうしても果たしたい、ある“想い残し”のために旅へと出る。そんな旅の途中で出会うのが、太陽のように明るく温かな笑顔を見せるしずえだ。実はしずえは、かつてから南条に憧れを抱いていた存在。しかし、そんな想いを押しつけることなく、南条が心穏やかな時間を過ごせるよう自然体で寄り添っていく。
彼女の飾らない優しさに触れ、南条は束の間、心を休めるひとときを得る。旅先で出会ったふたりが、それぞれの想いを重ねるように歌い上げる「泣かないで」は、本作屈指のエモーショナルな名シーンに仕上がった。