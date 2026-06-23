新宿｜圧倒的なコスパに大満足！ 3,000円台から楽しめる、おしゃれなアフタヌーンティー3選
◆新宿｜圧倒的なコスパに大満足！ 3,000円台から楽しめる、おしゃれなアフタヌーンティー3選
おしゃれな空間でアフタヌーンティーを楽しみたいけれど、予算はなるべく抑えたい。そんな願いをかなえてくれるのが、新宿エリアで3,000円台で楽しめるコスパ抜群のアフタヌーンティー。
今回は、華やかな世界観や写真映えする空間、専門店ならではのこだわりのメニューなど、それぞれ違った魅力が光る3軒をご紹介。友人とのおでかけや自分へのご褒美に、価格以上の満足感がかなう特別なティータイムを過ごして。
・この記事の要約レポート
・新宿で3000円台で楽しめる、コスパ抜群のアフタヌーンティー3選を紹介。華やかな世界観や非日常空間、専門店ならではの味わいが魅力
・ルサロンドニナス小田急百貨店新宿：『マリー・アントワネット・スタイル』展とのコラボアフタヌーンティー。王妃ゆかりの世界観を表現した可憐なスイーツが並ぶ
・アクアリウムダイニング新宿ライム：熱帯魚が泳ぐ幻想的な空間で楽しむ紫陽花アフタヌーンティー。カフェフリー付きで3700円と高コスパ
・イベリ家：生ハム3種盛りやイベリコ豚のセイボリーが主役。甘いだけではない、大人向けのアフタヌーンティーを満喫できる
◆ル サロン ド ニナス 小田急百貨店新宿
あの王妃の世界観を表現、センスが映える今だけのコラボアフタヌーンティー
新宿駅直結、小田急百貨店M2Fにあるティーサロン「ル サロン ド ニナス 小田急百貨店新宿」。フランスの老舗ブランド「ニナス」の香り豊かな紅茶とともに、フォトジェニックなティースタンドに並ぶスイーツ＆セイボリーや、季節限定のケーキセット、軽食などが味わえると評判だ。クラシカルで上品な空間は、優雅なティータイムを過ごしたい日にぴったり。
そんなサロンに、『マリー・アントワネット・スタイル』展とのスペシャルコラボレーションアフタヌーンティーが登場。マリー・アントワネットゆかりのヴェルサイユ宮殿やプティ・トリアノン（王妃の離宮）、ル・アモー・ドゥ・ラ・レーヌ（王妃の村里）をテーマに、可憐な世界をスイーツ＆セイボリーで繊細に表現。その美しさには思わずうっとり。
グラスデザート「ヴェリーヌ・パレス」をはじめ、ミニケーキ「オペラ・フラングレ」、フランスの伝統菓子「ルリジューズ」など、王妃が愛した空間に着想を得たメニューがラインナップ。ドリンクは本日のフレーバーティーなどから選ぶことができ、セット全体を通してマリー・アントワネットの洗練されたセンスが感じられる。特別なひとときをぜひ。
「マリー・アントワネット・スタイル」展 コラボアフタヌーン
店舗名：ル サロン ド ニナス 小田急百貨店新宿
住所：東京都新宿区西新宿1-5-1 小田急百貨店ハルクM2F
提供期間：2026/7/1（水）〜2026/11/23（祝・月）
料金：3,300円
※税・サ込
◆アクアリウムダイニング 新宿ライム
非日常空間で味わう今だけの「紫陽花」アフタヌーンティー、心ときめくひとときを
大きな水槽が店内の随所に散りばめられ、まるで海の中で食事をしているような雰囲気の「アクアリウムダイニング新宿ライム」。熱帯魚が優雅に泳ぐアクアリウムとゆらめく照明は非日常を演出、高級リゾートを思わせるラウンジソファ席、仲良く寄り添えるカップル席など、女子会やデートに人気のスポットだ。
そんな空間で初夏限定メニューとして話題なのが、水槽のきらめきと淡いパープルに包まれたティースタンドがかわいい「紫陽花アフタヌーンティー」。ベリーやカシスを主役に、この季節ならではの「雨に滴る紫陽花」をイメージ。華やかなグラスデザートや繊細なスイーツなど、パティシエ渾身のオリジナルデザート＆セイボリーがずらり！
またドリンクは、フルーツフレーバーティー、紅茶、ワインカクテル、トロピカルノンアルコールカクテル、ソフトドリンクなど、多彩なメニューをカフェフリーで楽しめるのもうれしい。都心の非日常空間が紫陽花カラーに染まるこの季節限定の演出。気の置けない友人や大切な人と、ゆったりとした時間を過ごして。
アクアリウム★アフタヌーンティー
店舗名：アクアリウムダイニング 新宿ライム
住所：東京都新宿区新宿3-36-10 ミラザ新宿3F
提供期間：2026/5/1（金）〜2026/7/31（金）
※7/1（水）〜マーメイドプリンセスのアフタヌーンティーに変更予定
料金：3,700円
※税・サ込
◆イベリ家
生ハム専門店ならではの味わいを堪能、ちょっぴり大人なアフタヌーンティー
新宿御苑駅から徒歩1分という絶好のロケーションにある、生ハム専門店「イベリ家」。ゆったりとした時間が流れる落ち着いた木目調の店内でいただけるのは、スペインから輸入したイベリコ豚をはじめ、希少部位を盛り込んだこだわりの料理の数々。人気店がひしめくこのエリアの中でも、多くのファンを魅了している一軒だ。
そんな「イベリ家」でいただけるアフタヌーンティーは、生ハム専門店ならではの個性が光るラインナップ。「生ハム3種盛」をはじめ、「イベリコ豚チョリソースライス」や「甘さたっぷりクロワッサンとセラーノのサンドウィッチ」など、自社輸入のイベリコ豚生ハム「ハモンイベリコ」を贅沢に取り入れたセイボリーを存分に味わえる。
もちろん、季節のフルーツケーキや焼き菓子、ミニマカロンなど、華やかなスイーツも充実。乾杯ドリンクにはシードラグラスを選べるほか、オーガニックアールグレイやオーガニックセイロンティー、ルイボスティーをカフェフリーで楽しめるのもポイントが高い。甘いだけでは終わらない、ちょっぴり大人なアフタヌーンティーを満喫して。
生ハム3種盛りとアフタヌーンティーセット
店舗名：イベリ家
住所：東京都新宿区新宿1-9-8 真木ビル
提供期間：通年
料金：3,980円
※税・サ込
おしゃれな空間でアフタヌーンティーを楽しみたいけれど、予算はなるべく抑えたい。そんな願いをかなえてくれるのが、新宿エリアで3,000円台で楽しめるコスパ抜群のアフタヌーンティー。
今回は、華やかな世界観や写真映えする空間、専門店ならではのこだわりのメニューなど、それぞれ違った魅力が光る3軒をご紹介。友人とのおでかけや自分へのご褒美に、価格以上の満足感がかなう特別なティータイムを過ごして。
・新宿で3000円台で楽しめる、コスパ抜群のアフタヌーンティー3選を紹介。華やかな世界観や非日常空間、専門店ならではの味わいが魅力
・ルサロンドニナス小田急百貨店新宿：『マリー・アントワネット・スタイル』展とのコラボアフタヌーンティー。王妃ゆかりの世界観を表現した可憐なスイーツが並ぶ
・アクアリウムダイニング新宿ライム：熱帯魚が泳ぐ幻想的な空間で楽しむ紫陽花アフタヌーンティー。カフェフリー付きで3700円と高コスパ
・イベリ家：生ハム3種盛りやイベリコ豚のセイボリーが主役。甘いだけではない、大人向けのアフタヌーンティーを満喫できる
◆ル サロン ド ニナス 小田急百貨店新宿
あの王妃の世界観を表現、センスが映える今だけのコラボアフタヌーンティー
新宿駅直結、小田急百貨店M2Fにあるティーサロン「ル サロン ド ニナス 小田急百貨店新宿」。フランスの老舗ブランド「ニナス」の香り豊かな紅茶とともに、フォトジェニックなティースタンドに並ぶスイーツ＆セイボリーや、季節限定のケーキセット、軽食などが味わえると評判だ。クラシカルで上品な空間は、優雅なティータイムを過ごしたい日にぴったり。
そんなサロンに、『マリー・アントワネット・スタイル』展とのスペシャルコラボレーションアフタヌーンティーが登場。マリー・アントワネットゆかりのヴェルサイユ宮殿やプティ・トリアノン（王妃の離宮）、ル・アモー・ドゥ・ラ・レーヌ（王妃の村里）をテーマに、可憐な世界をスイーツ＆セイボリーで繊細に表現。その美しさには思わずうっとり。
グラスデザート「ヴェリーヌ・パレス」をはじめ、ミニケーキ「オペラ・フラングレ」、フランスの伝統菓子「ルリジューズ」など、王妃が愛した空間に着想を得たメニューがラインナップ。ドリンクは本日のフレーバーティーなどから選ぶことができ、セット全体を通してマリー・アントワネットの洗練されたセンスが感じられる。特別なひとときをぜひ。
「マリー・アントワネット・スタイル」展 コラボアフタヌーン
店舗名：ル サロン ド ニナス 小田急百貨店新宿
住所：東京都新宿区西新宿1-5-1 小田急百貨店ハルクM2F
提供期間：2026/7/1（水）〜2026/11/23（祝・月）
料金：3,300円
※税・サ込
◆アクアリウムダイニング 新宿ライム
非日常空間で味わう今だけの「紫陽花」アフタヌーンティー、心ときめくひとときを
大きな水槽が店内の随所に散りばめられ、まるで海の中で食事をしているような雰囲気の「アクアリウムダイニング新宿ライム」。熱帯魚が優雅に泳ぐアクアリウムとゆらめく照明は非日常を演出、高級リゾートを思わせるラウンジソファ席、仲良く寄り添えるカップル席など、女子会やデートに人気のスポットだ。
そんな空間で初夏限定メニューとして話題なのが、水槽のきらめきと淡いパープルに包まれたティースタンドがかわいい「紫陽花アフタヌーンティー」。ベリーやカシスを主役に、この季節ならではの「雨に滴る紫陽花」をイメージ。華やかなグラスデザートや繊細なスイーツなど、パティシエ渾身のオリジナルデザート＆セイボリーがずらり！
またドリンクは、フルーツフレーバーティー、紅茶、ワインカクテル、トロピカルノンアルコールカクテル、ソフトドリンクなど、多彩なメニューをカフェフリーで楽しめるのもうれしい。都心の非日常空間が紫陽花カラーに染まるこの季節限定の演出。気の置けない友人や大切な人と、ゆったりとした時間を過ごして。
アクアリウム★アフタヌーンティー
店舗名：アクアリウムダイニング 新宿ライム
住所：東京都新宿区新宿3-36-10 ミラザ新宿3F
提供期間：2026/5/1（金）〜2026/7/31（金）
※7/1（水）〜マーメイドプリンセスのアフタヌーンティーに変更予定
料金：3,700円
※税・サ込
◆イベリ家
生ハム専門店ならではの味わいを堪能、ちょっぴり大人なアフタヌーンティー
新宿御苑駅から徒歩1分という絶好のロケーションにある、生ハム専門店「イベリ家」。ゆったりとした時間が流れる落ち着いた木目調の店内でいただけるのは、スペインから輸入したイベリコ豚をはじめ、希少部位を盛り込んだこだわりの料理の数々。人気店がひしめくこのエリアの中でも、多くのファンを魅了している一軒だ。
そんな「イベリ家」でいただけるアフタヌーンティーは、生ハム専門店ならではの個性が光るラインナップ。「生ハム3種盛」をはじめ、「イベリコ豚チョリソースライス」や「甘さたっぷりクロワッサンとセラーノのサンドウィッチ」など、自社輸入のイベリコ豚生ハム「ハモンイベリコ」を贅沢に取り入れたセイボリーを存分に味わえる。
もちろん、季節のフルーツケーキや焼き菓子、ミニマカロンなど、華やかなスイーツも充実。乾杯ドリンクにはシードラグラスを選べるほか、オーガニックアールグレイやオーガニックセイロンティー、ルイボスティーをカフェフリーで楽しめるのもポイントが高い。甘いだけでは終わらない、ちょっぴり大人なアフタヌーンティーを満喫して。
生ハム3種盛りとアフタヌーンティーセット
店舗名：イベリ家
住所：東京都新宿区新宿1-9-8 真木ビル
提供期間：通年
料金：3,980円
※税・サ込