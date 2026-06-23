横浜ベイホテル東急の「桃アフタヌーンティー」。山梨県産の桃を使ったスイーツ＆セイボリーを1人1台のスタンドで提供

横浜ベイホテル東急の「桃アフタヌーンティー」。山梨県産の桃を使ったスイーツ＆セイボリーを1人1台のスタンドで提供