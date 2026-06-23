横浜ベイホテル東急の「桃アフタヌーンティー」。山梨県産の桃を使ったスイーツ＆セイボリーを1人1台のスタンドで提供
◆横浜ベイホテル東急の「桃アフタヌーンティー」。山梨県産の桃を使ったスイーツ＆セイボリーを1人1台のスタンドで提供
横浜ベイホテル東急のラウンジ「ソマーハウス」にて、2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの期間限定で、山梨県産の桃が主役の「桃アフタヌーンティー」を開催。
甘くみずみずしい味わいが特長の山梨県産の桃をふんだんに使用した、桃尽くしの特別なラインナップでお届け。数量限定での提供となるので、早めのチェックがおすすめ。
この記事の要約レポート
・横浜ベイホテル東急のラウンジ「ソマーハウス」で、「桃アフタヌーンティー」を開催
・期間は2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで
・山梨県産の桃を使ったスイーツ＆セイボリーを、1人1台のティースタンドで提供
・スペシャルスイーツはフレッシュな桃とベリーを合わせた「桃のミニパフェ」。
・ティースタンドのスイーツは、爽やかな「桃のスープ」や「桃ムース」、焼き菓子など
・横浜生まれのケチャップを使ったライスコロッケなど、セイボリーもバラエティ豊か
みなとみらいの景色とともに楽しむ1人1台の華やかなスタンド
大きな窓から大観覧車や開放感あふれる眺望を望む空間で、ゆったりとした時間を過ごせるのが「ソマーハウス」のアフタヌーンティーの魅力。アフタヌーンティーは贅沢に1人1台ずつ専用のスタンドで用意されるため、自分のペースで満喫できるのが嬉しい。華やかな香りとみずみずしさを兼ね備えた白桃を、多彩なメニューで存分に味わって。
フレッシュな桃とベリーが調和する特別なミニパフェ
別添えのスペシャルスイーツとして登場するのは、フレッシュな桃をトッピングした「桃ミニパフェ」。みずみずしい桃に、ベリーのソースやシャンティを合わせた1品。心地よい甘みと酸味の調和を、心ゆくまで堪能して。
さっぱりスープから王道ケーキまで並ぶ主役級の桃スイーツ
スタンドの1段目には、桃の魅力を詰め込んだスイーツがずらり。さっぱりとしたライムのジュレと合わせた「桃のスープ」をはじめ、桃のクリームを合わせた軽い食感の「シュー」や、なめらかな「桃ムース」、王道の「桃のショートケーキ」がラインナップ。さらに「マカロン（パッション＆レモン）」も添えられ、見た目も華やか。
お茶会を彩る焼き菓子と季節のフルーツ
2段目には、ティータイムにぴったりの焼き菓子とフルーツが登場。上品な味わいの「ディアマン」や、豊かな香りが広がる「ケークピーチティー」、「ロッシェレ」が並ぶ。加えて、みずみずしい「季節のフルーツ」も一緒に楽しめる大満足のセクション。
横浜生まれのケチャップを使ったコロッケなど充実のセイボリー
3段目には、ボリューム満点でバラエティ豊かなセイボリーが勢揃い。横浜で生まれた清水屋のケチャップで作る「ライスコロッケ」や、甘みと塩気のバランスが絶妙な「桃と生ハム モッツアレラチーズのサラダ」に注目。ほかにも、「海老と夏野菜のアスピック」や「ローストビーフサンドウィッチ」、「ピサラディエール ソマーハウス風」と、贅沢なメニューばかり。
味はもちろん、華やかな香りや美しい見た目でも満喫できる至福のティータイム。みなとみらいならではの景色を眺めながら、桃の魅力にときめく贅沢なひとときを過ごしてみては。
◆アフタヌーンティーの会場は？
暖かい日が射し込むオープン空間で、旬を感じるスイーツを堪能
横浜ベイホテル東急のラウンジ「ソマーハウス」で、至福のアフタヌーンティータイムはいかが。時期ごとに変わる絶品スイーツとセイボリーは、季節の訪れを告げるような鮮やかさと上質さを兼ね備える。大きな窓から射し込む陽光の暖かさに身を委ねる、極上のひとときを過ごして。
横浜ベイホテル東急のラウンジ「ソマーハウス」にて、2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの期間限定で、山梨県産の桃が主役の「桃アフタヌーンティー」を開催。
甘くみずみずしい味わいが特長の山梨県産の桃をふんだんに使用した、桃尽くしの特別なラインナップでお届け。数量限定での提供となるので、早めのチェックがおすすめ。
・横浜ベイホテル東急のラウンジ「ソマーハウス」で、「桃アフタヌーンティー」を開催
・期間は2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで
・山梨県産の桃を使ったスイーツ＆セイボリーを、1人1台のティースタンドで提供
・スペシャルスイーツはフレッシュな桃とベリーを合わせた「桃のミニパフェ」。
・ティースタンドのスイーツは、爽やかな「桃のスープ」や「桃ムース」、焼き菓子など
・横浜生まれのケチャップを使ったライスコロッケなど、セイボリーもバラエティ豊か
みなとみらいの景色とともに楽しむ1人1台の華やかなスタンド
大きな窓から大観覧車や開放感あふれる眺望を望む空間で、ゆったりとした時間を過ごせるのが「ソマーハウス」のアフタヌーンティーの魅力。アフタヌーンティーは贅沢に1人1台ずつ専用のスタンドで用意されるため、自分のペースで満喫できるのが嬉しい。華やかな香りとみずみずしさを兼ね備えた白桃を、多彩なメニューで存分に味わって。
フレッシュな桃とベリーが調和する特別なミニパフェ
別添えのスペシャルスイーツとして登場するのは、フレッシュな桃をトッピングした「桃ミニパフェ」。みずみずしい桃に、ベリーのソースやシャンティを合わせた1品。心地よい甘みと酸味の調和を、心ゆくまで堪能して。
さっぱりスープから王道ケーキまで並ぶ主役級の桃スイーツ
スタンドの1段目には、桃の魅力を詰め込んだスイーツがずらり。さっぱりとしたライムのジュレと合わせた「桃のスープ」をはじめ、桃のクリームを合わせた軽い食感の「シュー」や、なめらかな「桃ムース」、王道の「桃のショートケーキ」がラインナップ。さらに「マカロン（パッション＆レモン）」も添えられ、見た目も華やか。
お茶会を彩る焼き菓子と季節のフルーツ
2段目には、ティータイムにぴったりの焼き菓子とフルーツが登場。上品な味わいの「ディアマン」や、豊かな香りが広がる「ケークピーチティー」、「ロッシェレ」が並ぶ。加えて、みずみずしい「季節のフルーツ」も一緒に楽しめる大満足のセクション。
横浜生まれのケチャップを使ったコロッケなど充実のセイボリー
3段目には、ボリューム満点でバラエティ豊かなセイボリーが勢揃い。横浜で生まれた清水屋のケチャップで作る「ライスコロッケ」や、甘みと塩気のバランスが絶妙な「桃と生ハム モッツアレラチーズのサラダ」に注目。ほかにも、「海老と夏野菜のアスピック」や「ローストビーフサンドウィッチ」、「ピサラディエール ソマーハウス風」と、贅沢なメニューばかり。
味はもちろん、華やかな香りや美しい見た目でも満喫できる至福のティータイム。みなとみらいならではの景色を眺めながら、桃の魅力にときめく贅沢なひとときを過ごしてみては。
◆アフタヌーンティーの会場は？
暖かい日が射し込むオープン空間で、旬を感じるスイーツを堪能
横浜ベイホテル東急のラウンジ「ソマーハウス」で、至福のアフタヌーンティータイムはいかが。時期ごとに変わる絶品スイーツとセイボリーは、季節の訪れを告げるような鮮やかさと上質さを兼ね備える。大きな窓から射し込む陽光の暖かさに身を委ねる、極上のひとときを過ごして。