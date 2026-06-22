タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が21日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。自身の産休について語った。

「番組と私からのお知らせです」と切りだしたみちょぱ。「現在妊娠中で出産の準備のためこの番組をしばらくお休みしなくてはならなくなってしまって」と話し、「28日の放送までを担当する」と報告した。

「今まで夏休みとかは取ったりするけど、ここまで長い休みは人生初めて」と回想。「そんなに昔は毎日忙しいみたいな日々はなかったとしても、こんなに数カ月休むなんて初めてでどうなるかわかりませんが、元気な赤ちゃん産んで戻ってきたいと思います」とした。

続けて「産んでみなきゃわからないけど、そんな家にいたことがないから“仕事したいな”とか“外に出たいな”とか思うかもしれないから、思ったより早く復帰するかもしれないし、もしかしたら逆に身体しんどいかもってなって長くなるかもしれない」として「これは様子を見なきゃわからないので、どこまでかわかりませんが」と伝えた。

産休中の代打については「『みちょぱら』を担当するの大変だし、引き受けてくれる人いるのかと思ったら、まさかのギャルの大先輩、お世話になるのは近藤千尋さん」と発表。「ちぴちゃんといえば今は結構『ラヴィット！』とかも出てるし『ジャングルポケット』太田さんの奥様でもいらっしゃいますから、知ってる人は多いと思いますが、元々はギャル誌を卒業されてる方なんでめちゃめちゃギャルなんですよ」とリスナーに説明していた。