アメリカのバンス副大統領は20日、イランとの戦闘終結の最終合意に向けた協議のため、2、3日の内にスイスに向かうだろうと明らかにしました。バンス副大統領は20日、FOXニュースの取材に応じ、スイスで行われるイランとの戦闘終結の最終合意に向けた協議のため、「2、3日の内に出発することになるだろう」「ただ、こうした調整は常に繊細な駆け引きを伴う」と述べました。その上で、「停戦が維持されると確信している」と強調しま