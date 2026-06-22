北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている内田梨瑚被告に対し、求刑通り懲役２７年の判決が言い渡されました。判決が言い渡された直後、廷内に男が侵入し、暴れたため裁判は一時休廷となっています。旭川地裁から中継です。裁判長が内田被告に対し、懲役２７年の判決を言い渡した直後、突然、法廷内に男が侵入し、一時騒然となりました。６月２２日午後３時から始まった裁判の冒頭、裁判長は内田