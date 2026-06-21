思い入れのある時計をメンテナンスしながら長く愛用する。もしくは、ビンテージ価値の維持に向けたメンテナンスに勤(いそ）しむ。高級腕時計の二次流通価格が高騰するなか、時計修理業者の業績が回復していることがわかった。時計修理業者の業績は、コロナ禍の2021年を底に、落ち込んだが、翌年から業績は緩やかに回復している。そして、2025年は売上高が前年比7.7％増、最終利益は18.2％増と堅調に成長している。価格高騰