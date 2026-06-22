これからの予定【経済指標】
【トルコ】
消費者信頼感指数（6月）16:00
予想 N/A 前回 85.8
【香港】
経常収支（2026年 第1四半期）17:30
予想 N/A 前回 950.0億香港ドル（938.7億香港ドルから修正）（国際収支－経常収支)
予想 N/A 前回 464.8億香港ドル（国際収支－総額)
【カナダ】
消費者物価指数（CPI）（5月）21:30
予想 0.8% 前回 0.4%（前月比)
予想 3.0% 前回 2.8%（前年比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（6月）23:00
予想 -16.0 前回 -19.0
※予定は変更されることがあります。
消費者信頼感指数（6月）16:00
予想 N/A 前回 85.8
【香港】
経常収支（2026年 第1四半期）17:30
予想 N/A 前回 950.0億香港ドル（938.7億香港ドルから修正）（国際収支－経常収支)
予想 N/A 前回 464.8億香港ドル（国際収支－総額)
【カナダ】
消費者物価指数（CPI）（5月）21:30
予想 0.8% 前回 0.4%（前月比)
予想 3.0% 前回 2.8%（前年比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（6月）23:00
予想 -16.0 前回 -19.0
※予定は変更されることがあります。