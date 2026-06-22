【トルコ】
消費者信頼感指数（6月）16:00
予想　N/A　前回　85.8

【香港】
経常収支（2026年 第1四半期）17:30
予想　N/A　前回　950.0億香港ドル（938.7億香港ドルから修正）（国際収支－経常収支)
予想　N/A　前回　464.8億香港ドル（国際収支－総額)

【カナダ】
消費者物価指数（CPI）（5月）21:30
予想　0.8%　前回　0.4%（前月比)　
予想　3.0%　前回　2.8%（前年比)

【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（6月）23:00　
予想　-16.0　前回　-19.0

※予定は変更されることがあります。