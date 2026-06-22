テクニカルポイント ユーロドル、下降トレンドが継続中も、先週末に下ヒゲ示現 テクニカルポイント ユーロドル、下降トレンドが継続中も、先週末に下ヒゲ示現

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テクニカルポイント ユーロドル、下降トレンドが継続中も、先週末に下ヒゲ示現



1.1716 一目均衡表・雲（上限）

1.1699 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1671 200日移動平均

1.1664 100日移動平均

1.1647 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1630 一目均衡表・雲（下限）

1.1574 21日移動平均

1.1552 一目均衡表・基準線

1.1531 10日移動平均

1.1520 一目均衡表・転換線

1.1462 現値

1.1448 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.1416 エンベロープ1%下限（10日間）



ユーロドルは4月以降、下降トレンドが継続している。6月に入ってからの直近1週間は下降スピードを速めている。RSI（14日）は売られ過ぎ領域である30未満に接近している。先週末には日足が下ヒゲを示現した。短期的な調整のシグナルとなる。反発のメドは1.1531の10日線が有力となろう。

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