テクニカルポイント　ユーロドル、下降トレンドが継続中も、先週末に下ヒゲ示現

1.1716　一目均衡表・雲（上限）
1.1699　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.1671　200日移動平均
1.1664　100日移動平均
1.1647　エンベロープ1%上限（10日間）
1.1630　一目均衡表・雲（下限）
1.1574　21日移動平均
1.1552　一目均衡表・基準線
1.1531　10日移動平均
1.1520　一目均衡表・転換線
1.1462　現値
1.1448　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.1416　エンベロープ1%下限（10日間）

　ユーロドルは4月以降、下降トレンドが継続している。6月に入ってからの直近1週間は下降スピードを速めている。RSI（14日）は売られ過ぎ領域である30未満に接近している。先週末には日足が下ヒゲを示現した。短期的な調整のシグナルとなる。反発のメドは1.1531の10日線が有力となろう。