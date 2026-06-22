22日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数337、値下がり銘柄数197と、値上がりが優勢だった。



個別ではパワーエックス<485A>、ＱＤレーザ<6613>がストップ高。Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、アイズ<5242>は一時ストップ高と値を飛ばした。シャノン<3976>、ベストワンドットコム<6577>、ＡＨＣグループ<7083>は年初来高値を更新。サクシード<9256>、Ｋｕｄａｎ<4425>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、ティアンドエスグループ<4055>、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>は値上がり率上位に買われた。



一方、インテグループ<192A>、ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、ツクルバ<2978>、海帆<3133>、ソーシャルワイヤー<3929>など22銘柄が年初来安値を更新。ＨＡＮＡＴＯＵＲ ＪＡＰＡＮ<6561>、プロジェクトホールディングス<9246>、イノバセル<504A>、イメージ情報開発<3803>、ジーネクスト<4179>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース