本日（22日）午後3時、その残虐性からネット上でも関心を高めた事件が最終局面を迎える。2024年に北海道旭川市で当時17歳の女子高校生が亡くなった事件の判決が言い渡されるのだ。【写真】誰に対し、何の意味があるのか、内田被告のポーズ内田梨瑚被告に望まれる『極刑』「殺人の罪に問われているのは、内田梨瑚被告です。事の発端は被害者が内田被告が写った画像を無断でSNSにアップしたことでした。このことに腹を立てた内田被