阪神の高橋遥人が今季5度目の完投勝利

■阪神 2ー1 DeNA（21日・横浜）

阪神の高橋遥人投手が21日、横浜スタジアムで行われたDeNA戦に先発登板。この日も最後まで一人で投げ抜き、9回1失点で9勝目をあげた。今季5度目の完投勝利となった“無敗”の左腕に、虎党は「沢村賞あるやろ」「もはや神の領域」と称賛の言葉を並べた。

立ち上がりに苦しんだが、相手に流れを与えなかった。初回、連打で迎えた無死一、二塁のピンチを併殺打と中飛で無失点。2回からの5イニングは3者凡退は2度も、要所を締める投球でDeNA打線を封じた。7回に1点を返されリードが1点となったが、最後までマウンドに立ち続け、109球での完投を敵地に集まった阪神ファンに届けた。

これで完投勝利は両リーグトップの5度目。そのうち4回は完封と先発投手として申し分ない働きを続けている。ここまで11試合に先発し9勝0敗。84回2/3を投げて防御率1.06で79奪三振と開幕から安定した投球を続け、12球団トップクラスの数字を並べている。

“負けない”左腕にファンは驚愕。SNS上には「誰か弱点教えて」「メジャーで見たいわ」「相変わらずボールのキレが凄まじい」「20勝行けそうなペース」「マジ無双」「化け物すぎる」「スゴイを通り越して恐ろしい」などの声が寄せられ、12球団のファンから30歳左腕に最大級の賛辞が送られていた。（Full-Count編集部）