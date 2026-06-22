サッカー北中米Ｗ杯に、荒木友輔主審（４０）と三原純副審（４５）が審判員として参加している。日本人審判員の選出は主審、副審ともに７人目。「じゃんけん負け」をキッカケに審判員への道を歩み始めた荒木主審と、サッカー経験ゼロからＷ杯選出まで成り上がった三原副審。ともに初のＷ杯選出となった２人の、それぞれのキャリアに迫った。（取材・構成＝岡島 智哉）

元野球少年で、サッカーのプレー経験はゼロに等しい。本業は島根・松江市のスポーツ振興課職員。三原副審のキャリアは、少しばかり風変わりだ。

高校時代、９８年フランスＷ杯をテレビ観戦し、サッカーに魅了された。しかし、選手を目指すには遅すぎた。

「遊びでボールを蹴ったりしましたが、全然違う方向に飛んでしまうのでストレスがたまる一方で（笑）」。転機は大学時代、サッカーサークルの紅白戦で審判を務めたことだった。

「なぜファウルなのか、なぜイエローカードなのかが分からなくて、１５００円で競技規則を買いました。笛を吹いてみると楽しかったんです。『これだったら自分もサッカーに携われる』と思いました」

スポーツ振興課の常勤職員として、地域のスポーツ振興に奔走する傍ら、試合日にはＪリーグの試合会場でタッチラインを上下動する日々。海外派遣がある際には平日でも日本を離れることがあるため「職場の理解もあって、活動が続けられています」と感謝する。

競技規則にのっとった最善の選択をするという点において、サッカー経験の有無は関係ない。「『こういうルールだからこうするべき』とすぐに導き出せるよう、言葉で伝えることを意識してやってきました」と胸を張る。４５歳という年齢から、今大会が最初で最後のＷ杯挑戦になることを自覚している。「４年後はチャンスがないだろうと思ってます。荒木主審をしっかりと支え、次の世代に引き継いでいきたいです」

ジャンケンで負けたところから、荒木主審の人生は大きく変わった。高校時代、サッカー部の１年生から誰か２人が４級審判員の資格を取らなければならなかった。立候補者はなし。ジャンケンで決めることになり、荒木主審は負けた。

渋々、資格を取得した。すると意外な発見があった。試合を無事に終わらせること、懸命にプレーする選手と同じピッチに立ち、試合を裁くことに、充実感を覚えるようになった。ボールは蹴れない。でも、楽しい。

「キッカケは不純だったかもしれませんが…。無事に終えられると、今日も審判をして良かったなって（今でも）思いますね」と笑う。大学時代に全日本少年サッカー大会決勝の主審に抜てきされ、「大きなモチベーションになった。この世界で上を目指そうと思った」と本格的にプロを志した。

選手だけでなく、審判員もプロ契約は狭き門。スポーツクラブに勤務しながら、週末などに審判をこなす生活が続いた。平日深夜の帰宅後も、体力維持のためにランニングに励んだ。１８年、念願のプロレフェリーに。３２歳の時だった。

「どんなにお客さんが入っていても、どんなに選手が興奮していても、冷静でいられるのが自分の強み」と胸を張る。アジアの公式大会、ＦＩＦＡ主催のＵ―２０Ｗ杯で評価を高め、初のＷ杯選出を果たした。

荒木審判員は今大会、米国―パラグアイ（１２日）などで第４審判員を務めた。日本人は過去２大会、主審の割り当てがなく、２０１４年ブラジル大会の西村雄一審判員以来、笛を吹いていない。史上５人目のＷ杯主審へ、現地でトレーニングを積みながら「その時」に備える。

◆荒木 友輔（あらき・ゆうすけ）１９８６年５月２日、東京・青梅市出身。４０歳。北多摩高、法大出身。２０１７年に国際主審に登録され、１８年からプロフェッショナルレフェリーとして活動。Ｊ１通算１５９試合で主審を務める。

◆三原 純（みはら・じゅん）１９８１年６月１６日、松江市出身。４５歳。２０１７年に国際副審に登録。松江市役所のスポーツ振興課で勤務。Ｊ１通算１８７試合で副審を務める。