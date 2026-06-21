【WWE】SMACK DOWN（6月19日・日本時間20日／ミズーリ・カンザスシティ）

【映像】「上達してる」日本人美女、流ちょう英語と“挑発的”新衣装

数々の節目の戦いを自らの“ルーツの地”で戦ってきた人気日本人女子レスラー。自身をサポートし続けた“美人秘書”との決別マッチも同じような運命を辿るのか。彼女のこれまでの歩みと成長した姿に、賞賛の声が集まっている。

日本時間20日に放送されたWWE青のブランド「SMACK DOWN」のプロモーションパートに日本人スーパースターのジュリアが登場。前週、パートナーを務めていた“美人秘書”キアナ・ジェームズを猪木ばりの強烈ビンタで吹っ飛ばし、ついに袂を分つことを決意した彼女は、おもむろにこれまでの歩みを流ちょうな英語で振り返り始める。

「様々な場所で闘い、今の私がいる。母の母国、日本でキャリアを始めた。そして父の母国イタリアで、キアナと決裂した。女子US王座はアメリカで戴冠した。そして来週のSMACK DOWNは私の出生地ロンドンで開催される」「キアナ、もう別の道を行こう。私が生まれた街で終わらせる。どっちが強いかロンドンで決着をつけよう」

今年初めにWWE女子US王座のベルトを手にしたジュリアは、ベルトを狙って殺到する挑戦者の調整や、英語の通訳を任せるためにキアナと手を組んだ。もともとWWEにドラフトで採用され、恵まれた体格を武器にプロレスの実力も急成長中のキアナと、一時はタッグ王座へチャレンジするほどのコンビネーションを見せていたが、徐々にその関係性には綻びが出始め、ついに決別。いざ敵となれば、ジュリアと言えど難しい相手となるだろう。

それでも、ABEMAで放送を見守ったユニバース（WWEファンの愛称）は成長したジュリアの姿に「英語上達してる」「頑張ってるの伝わる」「英語だとガラ悪くないね」「ジュリアはトリリンガルだからな」「ストーリー始まったな」と賞賛の声が多く見られ、またこれまでの編み込みスタイルではなく金髪ミディアムにパープルのスパンコールギアを合わせた新スタイルも「編み込みやめたんだ」「ビジュアルいいね」とコメントされていた。

生誕の地ロンドンで行われる決別マッチはどんな結末を迎えるか、注目だ。

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（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）