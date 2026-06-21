「ノリが良すぎる」「こんな動いてるのか」日本先制でスタジアムDJが…現地の“舞台裏”に反響「こりゃ盛り上がる！」【W杯】
日本代表は現地６月20日に行なわれた北中米ワールドカップのグループF第２節で、チュニジア代表とメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦。４−０の快勝を収めた
そんななか、スタジアムの熱狂を伝える“舞台裏映像”が話題を呼んでいる。
国際サッカー連盟（FIFA）は同日、公式Xで「スタジアムの実況アナウンサーの視点：日本が先制点を挙げた。ワールドカップ通算1,000試合目の試合だ」と題した動画を公開。日本の先制ゴールとなった鎌田大地の得点シーンで、放送ブース内を撮影した貴重な映像を紹介した。
動画では、鎌田がネットを揺らした瞬間、スタジアムDJが「ゴール！ ゴール！ ゴール！」と絶叫。拳を力強く振り上げながら全身で感情を表現し、会場の興奮をさらにかき立てた。熱量あふれるアナウンスに、スタジアムの盛り上がりが伝わってくる。
この映像にファンも反応。SNS上では、「『とにかく楽しもうぜ』感ほんといい」「アツい！」「こりゃスタジアムも盛り上がる！」「こんな動いてるのか」「最高の舞台裏」「楽しそうな仕事だ」「ノリが良すぎる」などの声が上がった。
日本のゴールだけでなく、それを伝えるスタジアムDJの情熱もまた、W杯という最高峰の舞台を彩る魅力のひとつだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「アツい！」鎌田の先制弾で絶叫！ 貴重なスタジアム放送ブースの様子
そんななか、スタジアムの熱狂を伝える“舞台裏映像”が話題を呼んでいる。
国際サッカー連盟（FIFA）は同日、公式Xで「スタジアムの実況アナウンサーの視点：日本が先制点を挙げた。ワールドカップ通算1,000試合目の試合だ」と題した動画を公開。日本の先制ゴールとなった鎌田大地の得点シーンで、放送ブース内を撮影した貴重な映像を紹介した。
この映像にファンも反応。SNS上では、「『とにかく楽しもうぜ』感ほんといい」「アツい！」「こりゃスタジアムも盛り上がる！」「こんな動いてるのか」「最高の舞台裏」「楽しそうな仕事だ」「ノリが良すぎる」などの声が上がった。
日本のゴールだけでなく、それを伝えるスタジアムDJの情熱もまた、W杯という最高峰の舞台を彩る魅力のひとつだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「アツい！」鎌田の先制弾で絶叫！ 貴重なスタジアム放送ブースの様子