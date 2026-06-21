「巨人３−５中日」（２１日、東京ドーム）

中日が逆転で巨人に連勝。６カードぶりの勝ち越しとなった。

序盤から走者を出しながらもチグハグな攻撃が目立った中日打線。それでも３点を追う八回、敵失に乗じて無死一、三塁の好機を作ると細川が反撃ののろしとなる右前適時打。さらに２死から高橋周がしぶとく一、二塁間を破って１点差に迫ると、なおも２死満塁から代打・阿部が右前に逆転の２点タイムリーを放って試合をひっくり返した。

敵地は中日ファンの大歓声に包まれ、ベンチでは戻ってきた阿部をサノーが笑顔で抱きしめていた。七回には痛恨の走塁死で反撃の機運がしぼんでいただけに、価値ある八回の猛攻だ。九回にも石川昂がダメ押しの一打を放った。

お立ち台に立った阿部は「初球を何とか前に飛ばしたいと思いながら、前に飛んでくれてよかったです」と振り返った。一塁塁上では渾身のガッツポーズを見せ、「感触はよかったのでヒットになってくれてよかったです」と語り、「みんなで頑張って良くなるようにやっていきたい」と力を込めた。

先発の柳は初回にダルベックに先制タイムリーをあびると、四回には２死から泉口にソロ本塁打を被弾した。六回には泉口にダメ押しの適時二塁打を許したところで交代を告げられた。

これで中日は６カードぶりの勝ち越しとなった。借金は「１８」だがリーグ戦再開後の３連戦で浮上のきっかけをつかんだ形だ。