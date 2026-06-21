【W杯2026】デーブ・スペクター、ギャグなしでアメリカの現状を証言「今大リーグしかやってないんです。だからタイミングが良くて」
タレントのデーブ・スペクターが、21日放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜 前9：54）に出演し、「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」のアメリカでの現状に言及した。
【動画】W杯 アメリカ代表が絶好調…2連勝でグループステージ突破
デーブは「盛り上がっている」と証言し、「ひとつにはNBAのニックスが53年ぶりに優勝して、それもう終わったんです。今大リーグしかやってないんです。だからタイミングが良くて」と説明。
さらに「アメリカ人選手でヨーロッパリーグで活躍している人もいて、監督がアルゼンチン人でものすごく良い監督で、もう2試合も勝っている」と、アメリカ代表がすでに決勝トーナメント進出を決めた現状にも触れた。
ボケやギャグなしで、「日本ほどじゃないんですけども、結構テレビでいろんな特集とかもやってて、予想以上に結構盛り上がってきているんです」と語った。
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デーブは「盛り上がっている」と証言し、「ひとつにはNBAのニックスが53年ぶりに優勝して、それもう終わったんです。今大リーグしかやってないんです。だからタイミングが良くて」と説明。
さらに「アメリカ人選手でヨーロッパリーグで活躍している人もいて、監督がアルゼンチン人でものすごく良い監督で、もう2試合も勝っている」と、アメリカ代表がすでに決勝トーナメント進出を決めた現状にも触れた。
ボケやギャグなしで、「日本ほどじゃないんですけども、結構テレビでいろんな特集とかもやってて、予想以上に結構盛り上がってきているんです」と語った。