玉森裕太主演『マイ・フィクション』主題歌はKis‐My‐Ft2 新ビジュアル＆場面写真解禁
Kis‐My‐Ft2の玉森裕太が主演する7月5日スタートのドラマ『マイ・フィクション』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜22時15分）の主題歌に、Kis‐My‐Ft2「My Affection」が決定した。あわせて、光と影が交差する魅惑のメインビジュアルと場面写真が解禁された。
【写真】Kis-My-Ft2が歌う『マイ・フィクション』主題歌「My Affection」ジャケットもかっこいい
本作は、記憶に隠された真実をめぐるサスペンス・ラブストーリー。平和な町で平凡に暮らす男・伊川正樹（玉森裕太）の身に起きた不可思議な出来事を描く。
本日開催されたアリーナツアー「Kis‐My‐Ft2 LIVE TOUR 2026 fan IS ･･････」の初日・北海道公演にて、Kis‐My‐Ft2が本作の主題歌を担当することが発表された。
「My Affection（マイ・アフェクション）」は、サスペンス・ラブストーリーである本作の“愛”という感情にフォーカスして書き下ろされた楽曲。愛は記憶と結びついている。大切な人を想う今日という一日を、また明日へと重ねていく。愛しさが大切な人へ向かう時、実は自分自身もその愛しさに包まれている――。そんな「誰かを想う」優しく温かな感情を、デビュー15周年を迎えるKis‐My‐Ft2がストレートに届けるハートウォーミングな楽曲に仕上がっている。
楽曲の注目ポイントについて、玉森は「とにかくストレートな歌詞がポイント。特に“愛をそっとくれた人”“君に会えたこの世界で”という歌詞がお気に入り」とコメント。「サビ頭の“愛しても愛しきれないほどに”もいいよね」（二階堂高嗣）、「最後の“今日も明日も好きだよ”という歌詞も」（宮田俊哉）と、メンバーからも好きなフレーズが次々と挙がるなど、歌詞にも注目の一曲となっている。
また、本作が記憶にまつわる物語であることにちなみ、メンバーに“忘れたくないKis‐My‐Ft2としての記憶”を尋ねると、玉森は「たくさんあるけど、デビューが決まってデビューイベントを恵比寿ガーデンプレイスでやったことですね」とコメント。メンバーからも「やったね」と懐かしむ声が上がり、「ローラースケート履いてね」（横尾渉）、「ファンのみんなが集まってくれたよね」（二階堂）と当時を振り返った。
さらに、藤ヶ谷太輔は「あと東京ドーム（でのライブ）とか？」と回顧。「当時、最速記録もいただいたよね」（千賀健永）、「CDデビューから18日後で東京ドームに立たせていただいて」（宮田）と続き、藤ヶ谷は「ファンの皆さんが作ってくださった記録ですね」と、グループにとって大切な記憶を語った。
ファンとともに歩み、今年15周年を迎えるKis‐My‐Ft2が贈る究極のラブソング「My Affection」は、6月29日深夜0時より各音楽配信サービスでデジタルリリース。ドラマのサスペンス・ラブストーリーの世界観とどのように融合していくのか、あわせて注目したい。
あわせて、主題歌入りのロングPR映像が、TVer番組ページや各SNSで公開された。玉森演じる主人公・伊川が、激変した日常に翻弄されていく緊迫感あふれる姿が描かれる。
平穏な日常が一変し、不可解な出来事に巻き込まれていく伊川。物語の鍵を握る“ある事件”の存在も示唆されるほか、ラストには伊川が涙を流す意味深なシーンも収められている。新たな本編カットも多数盛り込まれた映像となっており、ドラマの世界観をより深く感じられる内容に仕上がっている。
また、ドラマのメインビジュアルも公開された。どこか不気味な空気を漂わせながら、それぞれが別の方向を見つめていたティザービジュアルから一変。登場人物全員がこちらを真っすぐ見据え、何かを企んでいるかのような表情を浮かべる、サスペンス感を加速させるビジュアルに仕上がっている。
「おかしいのは、自分か、まわりか、この町か」というキャッチコピーからは、世界から忘れ去られ、翻弄される主人公の苦悩が垣間見える。一方で、「すべてを操った“誰か”がいる――」という言葉が意味するものとは何なのか。仲むつまじく手をつなぐ親子の影、そして映し出された2つの手の影は何を示しているのか。この中に真実を知る人物は存在するのか。
さらに、第1話の放送に先駆けて場面写真も先行公開。突然、不可解な状況に巻き込まれていく伊川（玉森）と、彼を取り巻く登場人物たちの姿が映し出される。それぞれが見せる表情の意味を、ぜひ第1話で確かめてほしい。
ドラマ『マイ・フィクション』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて7月5日より毎週日曜22時15分放送。
【写真】Kis-My-Ft2が歌う『マイ・フィクション』主題歌「My Affection」ジャケットもかっこいい
本作は、記憶に隠された真実をめぐるサスペンス・ラブストーリー。平和な町で平凡に暮らす男・伊川正樹（玉森裕太）の身に起きた不可思議な出来事を描く。
「My Affection（マイ・アフェクション）」は、サスペンス・ラブストーリーである本作の“愛”という感情にフォーカスして書き下ろされた楽曲。愛は記憶と結びついている。大切な人を想う今日という一日を、また明日へと重ねていく。愛しさが大切な人へ向かう時、実は自分自身もその愛しさに包まれている――。そんな「誰かを想う」優しく温かな感情を、デビュー15周年を迎えるKis‐My‐Ft2がストレートに届けるハートウォーミングな楽曲に仕上がっている。
楽曲の注目ポイントについて、玉森は「とにかくストレートな歌詞がポイント。特に“愛をそっとくれた人”“君に会えたこの世界で”という歌詞がお気に入り」とコメント。「サビ頭の“愛しても愛しきれないほどに”もいいよね」（二階堂高嗣）、「最後の“今日も明日も好きだよ”という歌詞も」（宮田俊哉）と、メンバーからも好きなフレーズが次々と挙がるなど、歌詞にも注目の一曲となっている。
また、本作が記憶にまつわる物語であることにちなみ、メンバーに“忘れたくないKis‐My‐Ft2としての記憶”を尋ねると、玉森は「たくさんあるけど、デビューが決まってデビューイベントを恵比寿ガーデンプレイスでやったことですね」とコメント。メンバーからも「やったね」と懐かしむ声が上がり、「ローラースケート履いてね」（横尾渉）、「ファンのみんなが集まってくれたよね」（二階堂）と当時を振り返った。
さらに、藤ヶ谷太輔は「あと東京ドーム（でのライブ）とか？」と回顧。「当時、最速記録もいただいたよね」（千賀健永）、「CDデビューから18日後で東京ドームに立たせていただいて」（宮田）と続き、藤ヶ谷は「ファンの皆さんが作ってくださった記録ですね」と、グループにとって大切な記憶を語った。
ファンとともに歩み、今年15周年を迎えるKis‐My‐Ft2が贈る究極のラブソング「My Affection」は、6月29日深夜0時より各音楽配信サービスでデジタルリリース。ドラマのサスペンス・ラブストーリーの世界観とどのように融合していくのか、あわせて注目したい。
あわせて、主題歌入りのロングPR映像が、TVer番組ページや各SNSで公開された。玉森演じる主人公・伊川が、激変した日常に翻弄されていく緊迫感あふれる姿が描かれる。
平穏な日常が一変し、不可解な出来事に巻き込まれていく伊川。物語の鍵を握る“ある事件”の存在も示唆されるほか、ラストには伊川が涙を流す意味深なシーンも収められている。新たな本編カットも多数盛り込まれた映像となっており、ドラマの世界観をより深く感じられる内容に仕上がっている。
また、ドラマのメインビジュアルも公開された。どこか不気味な空気を漂わせながら、それぞれが別の方向を見つめていたティザービジュアルから一変。登場人物全員がこちらを真っすぐ見据え、何かを企んでいるかのような表情を浮かべる、サスペンス感を加速させるビジュアルに仕上がっている。
「おかしいのは、自分か、まわりか、この町か」というキャッチコピーからは、世界から忘れ去られ、翻弄される主人公の苦悩が垣間見える。一方で、「すべてを操った“誰か”がいる――」という言葉が意味するものとは何なのか。仲むつまじく手をつなぐ親子の影、そして映し出された2つの手の影は何を示しているのか。この中に真実を知る人物は存在するのか。
さらに、第1話の放送に先駆けて場面写真も先行公開。突然、不可解な状況に巻き込まれていく伊川（玉森）と、彼を取り巻く登場人物たちの姿が映し出される。それぞれが見せる表情の意味を、ぜひ第1話で確かめてほしい。
ドラマ『マイ・フィクション』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて7月5日より毎週日曜22時15分放送。