お笑いタレントの土田晃之が２１日、ニッポン放送「土田晃之日曜日のへそ」に出演。故上島竜兵さんとワールドカップの思い出について語った。大のサッカー好きで知られる土田は、この日の生放送が日本−チュニジア戦と?丸かぶり?だったため、「ニッポン放送に来るか迷った」と冒頭からボヤキ節。かたや、アシスタントの新内眞衣はＷ杯に興味を持ったのは前回大会からで、「大学生ぐらいになったときに、みんなでＷ杯を誰かの