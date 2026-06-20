日本バレーボール協会（JVA）は6月16日、公式Instagramを更新。男子日本代表のオフショットを公開し、ファンの心をつかんでいる。

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男子日本代表は、中国で開催されたバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026男子予選ラウンド第1週に出場。JVAが公開したのは、髙橋藍（24）が撮影したバス移動の際の自撮りショットや、なぜか落ち込んだような表情を見せる選手、試合会場での集合写真など、貴重なオフショットの数々だ。試合中の真剣な表情とは一変し、選手たちのリラックスした様子や仲睦まじい姿が収められている。

JVAは「第2週フランス大会も応援をお願いいたします！」と呼びかけ、投稿を締めくくった。



【画像】リラックスした様子のバレーボール男子日本代表（画像は日本バレーボール協会Instagramより引用）



この投稿には、Instagramユーザーから「オフショットって試合とは違う魅力があっていいですね」「永露くん30歳に見えない可愛さ」「かっこいい」「メチャ応援してます」「藍さんカッコいい」「やっぱりバレー男子日本代表好きすぎます」「あまりにも高校生すぎる笑」「みんないい顔してて最高ー！！」などコメントが寄せられた。