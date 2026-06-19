『闇芝居』第17期、7・12から放送で津田寛治が17連続“おじさん”役 エンディングテーマは風輪「闇芝居のブルース」
深夜放送の闇に紛れてひっそりと作り続けられてきた昭和レトロなホラーアニメ
テレビアニメ『闇芝居 十七期』が、7月12日からテレビ東京で放送されることが発表された。紙芝居屋の“おじさん”役は、津田寛治が17期続けて出演。エンディングテーマは、風輪の新曲「闇芝居のブルース」に決定した。
【画像】ひぃっ…！暗闇から伸びる手が怖すぎる『闇芝居』第17期場面カット
本作は、身の回りの怪奇な都市伝説をテーマに、現代では珍しくなった“紙芝居”をデジタル表現で見せる昭和レトロな雰囲気満さいの新感覚ホラーショートアニメシリーズ。2013年7月、「深夜のテレ東で突然はじまる紙芝居ホラー」として反響を呼び、以来、毎回異なるテーマで期を重ね、今年1月には “結”の一文字から想起されるエピソードでつづる16期が放送された。
第17期のテーマは、“決”。声の出演は津田のほか、大石ともこ、土屋咲登子、篠田諒、白川礼、新納多朗、山根あん、五郎丸莉菜、花谷聡亮、そして、三宅美羽、中村朱里。さらにエンディングテーマを担当する風輪（拓也・翔司）らが参加する。
脚本は、闇芝居シリーズを数多く手掛けてきた 熊本浩武氏、佐々木充郭氏、石上加奈子氏が担当。作画は、竹谷和真氏、jimmy氏、おはぎ氏、海老原優氏、日暮桃花氏、にしやまひろし＆りえ、飯塚貴士氏、オオノオロカ氏、テレビ東京の山川典夫氏が担当する。演出は、前シリーズから引き続き船田晃氏が務める。
アニメ公式YouTubeチャンネルでは、第1期〜第16期、スピンオフ作品、配信オリジナル作品等をランダムに不定期で配信。同時視聴による一体感を生み、チャット欄で盛り上がれるYouTube ライブ配信も、2年以上継続して実施中。津田が出演するYouTube「闇芝居チャンネル」の新CM も今夏放送予定。
また、第17期の放送決定を記念して作られるオリジナル映像（おじさんダンス動画）がYouTubeをはじめ、 XやTikTok の公式アカウントにて配信される予定。
■津田寛治 コメント
17シーズンを迎えるというのに、闇芝居の作品群は回を重ねる毎に観たことのない世界観に踏み込んでいきます。このセンスとエネルギーはどこから来るのだろうといつも驚かされるのですが、今回もビックリしました。レコーディングスタジオの片隅で、いきなり僕の実写を撮り出したのです。手には精巧に作られた紙芝居オジサンのデスマスク…それを顔に装着したら口からあの言葉が…ヤミシバイノジカンダヨ。
■プロデューサー＆作画 山川典夫（テレビ東京アニメ局） コメント
さすがにもうオシマイかと思いきや何度も甦る「闇芝居」に、私自身が恐怖と期待に震えています。なんと、十七期です。ここにきてなお、津田寛治さんを筆頭に、キャストもスタッフもクリエイター全員がフルスイングしています。皆様もぜひ、暑さ厳しい夏の夜に、テレビの前で震えてください。
■風輪 コメント
この度エンディングテーマを担当させて頂く風輪です！アニメのタイアップは初めてなのでワクワクしています！楽曲「闇芝居のブルース」はアニメにぴったりなおどろおどろしさを表現させていただき、楽曲の最後まで一つの物語として楽しんでいただけるような作品になっています！イントロからドキドキしていただけると思います！そしてなんと！声優にもチャレンジさせていただきます！闇芝居の世界観に入らせていただけて光栄です！2人とも初の声優ですが、皆様の日々の生活にスパイスを与えられたらうれしいです！『闇芝居』を「闇芝居のブルース」を愛してください！おしまい。
テレビアニメ『闇芝居 十七期』が、7月12日からテレビ東京で放送されることが発表された。紙芝居屋の“おじさん”役は、津田寛治が17期続けて出演。エンディングテーマは、風輪の新曲「闇芝居のブルース」に決定した。
【画像】ひぃっ…！暗闇から伸びる手が怖すぎる『闇芝居』第17期場面カット
本作は、身の回りの怪奇な都市伝説をテーマに、現代では珍しくなった“紙芝居”をデジタル表現で見せる昭和レトロな雰囲気満さいの新感覚ホラーショートアニメシリーズ。2013年7月、「深夜のテレ東で突然はじまる紙芝居ホラー」として反響を呼び、以来、毎回異なるテーマで期を重ね、今年1月には “結”の一文字から想起されるエピソードでつづる16期が放送された。
脚本は、闇芝居シリーズを数多く手掛けてきた 熊本浩武氏、佐々木充郭氏、石上加奈子氏が担当。作画は、竹谷和真氏、jimmy氏、おはぎ氏、海老原優氏、日暮桃花氏、にしやまひろし＆りえ、飯塚貴士氏、オオノオロカ氏、テレビ東京の山川典夫氏が担当する。演出は、前シリーズから引き続き船田晃氏が務める。
アニメ公式YouTubeチャンネルでは、第1期〜第16期、スピンオフ作品、配信オリジナル作品等をランダムに不定期で配信。同時視聴による一体感を生み、チャット欄で盛り上がれるYouTube ライブ配信も、2年以上継続して実施中。津田が出演するYouTube「闇芝居チャンネル」の新CM も今夏放送予定。
また、第17期の放送決定を記念して作られるオリジナル映像（おじさんダンス動画）がYouTubeをはじめ、 XやTikTok の公式アカウントにて配信される予定。
■津田寛治 コメント
17シーズンを迎えるというのに、闇芝居の作品群は回を重ねる毎に観たことのない世界観に踏み込んでいきます。このセンスとエネルギーはどこから来るのだろうといつも驚かされるのですが、今回もビックリしました。レコーディングスタジオの片隅で、いきなり僕の実写を撮り出したのです。手には精巧に作られた紙芝居オジサンのデスマスク…それを顔に装着したら口からあの言葉が…ヤミシバイノジカンダヨ。
■プロデューサー＆作画 山川典夫（テレビ東京アニメ局） コメント
さすがにもうオシマイかと思いきや何度も甦る「闇芝居」に、私自身が恐怖と期待に震えています。なんと、十七期です。ここにきてなお、津田寛治さんを筆頭に、キャストもスタッフもクリエイター全員がフルスイングしています。皆様もぜひ、暑さ厳しい夏の夜に、テレビの前で震えてください。
■風輪 コメント
この度エンディングテーマを担当させて頂く風輪です！アニメのタイアップは初めてなのでワクワクしています！楽曲「闇芝居のブルース」はアニメにぴったりなおどろおどろしさを表現させていただき、楽曲の最後まで一つの物語として楽しんでいただけるような作品になっています！イントロからドキドキしていただけると思います！そしてなんと！声優にもチャレンジさせていただきます！闇芝居の世界観に入らせていただけて光栄です！2人とも初の声優ですが、皆様の日々の生活にスパイスを与えられたらうれしいです！『闇芝居』を「闇芝居のブルース」を愛してください！おしまい。
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