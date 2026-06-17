お笑いコンビ、さや香の新山（34）が16日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜深夜0時30分）に出演。相方の石井への思いを語った。

番組では「自作自演ですが反論してもいいですか」という企画を行った。同企画は自身が考えたネットの声に対して自ら反論する“自作自演”のコーナー。

新山は「石井の方がおもしろい。新山が相方じゃなかったらもっと売れてたのに」という“自作”の書き込みを発表した。

新山は「こんなこと言われるんですよ」とオードリー若林正恭に報告した。新山が“自作自演”の設定を忘れると、テロップで「自分で考えて書きました」と補足された。

新山は「僕じゃないと売れてないとは思わないですけど、結構MAXたたけてるけどなって思いますね。正直な話」と語った。

若林は「じゃあ良かったんだよね。新山くんが（石井の良さを）一番引き出せてるよね」と語った。

新山は「正直そうですね。漫才のキャラとか、僕は石井のおもろいところを抽出して“こうやってくれ”って言ってM−1でもいけてるんで、僕が結構石井のMAXたたいてる感じしますけど、正直。すいません引き出したんで」と語った。