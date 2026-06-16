◇インターリーグ ドジャース4−3レイズ（2026年6月15日 ロサンゼルス）

ドジャースは15日（日本時間16日）、本拠でのレイズ戦に勝利を収め、貯金を今季最多タイの19に戻した。デーブ・ロバーツ監督（54）は試合の流れを一気に引き戻したカイル・タッカー外野手（30）の活躍を称賛した。

重苦しいムードを一振りで払った。タッカーは0―3の2回無死一、二塁、相手先発・マルティネスがフルカウントから投じた外角チェンジアップを強振。左翼ポール際に同点3ランを打ち込んだ。打球速度102.1マイル（約164.3キロ）、384フィート（約117.0メートル）、24度の一発。貴重な同点弾に大観衆はもとより、ベンチもお祭り騒ぎに。大谷翔平とも笑顔で会話を交わし、同点弾をねぎらった。

直後の3回の守備では、2死二塁からウィリアムソンの右前打をダッシュよくさばき、本塁にワンバウンド送球。二塁走者・アランダを本塁でタッチアウトにした。

タッカーは「いろいろ試しながら修正してきたけど、今日は感覚がかなり良かった。ケージの中でもやりたいことができていたし、それが試合でも出せるようにと思っていた。実際、試合全体を通して打席の内容も良かったし、感覚はかなり良かったね。このまま続けたい」と穏やかな笑顔。「でも1打席うまくいったからといって“もう完全に解決した”というわけじゃない。大事なのは、それを長い期間続けることなんだ。今日は良い感覚だったし、明日もまた同じことをやりたいね」と明日以降に向けて気持ちを切り替えた。

昨オフ、4年総額2億4000万ドル（約381億6000万円）の大型契約でドジャースに加入。シーズン序盤は打撃不振に苦しんだが、6月に入り13試合目で12打点と状態は上がりつつある。大型契約の重圧について「いや、そういうふうには考えていない」と否定。「どこでプレーしていても同じだ。とにかく試合に出て、良い打席を送り、守備でも良いプレーをして、チームの勝利に貢献しようとしている。それ以外のことは気にしていない。自分がやるべきことに集中しているだけだよ」と自然体でチームのワールドシリーズ3連覇に向け、貢献を続ける。