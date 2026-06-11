テレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜・深夜０時１５分）が１５日深夜、最終回が放送された。

同番組を巡っては、５月１８日放送分であのが嫌いな芸能人として鈴木紗理奈の名を出したことで波紋を呼んだ。その後、ＳＮＳで鈴木が放送内容に苦言を呈し、あのも番組降板を自ら宣言する事態に。局も謝罪し、２８日には６月１５日で番組を終了すると発表していた。

この日のテーマは「やっぱり家が好き 第３弾」。ゲストは、お笑いコンビ「シソンヌ」長谷川忍、「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」末澤誠也、タレントのベッキー。

今後の番組については未定。同枠は「キョコロヒー」との隔週放送のため、来週２２日は予定通り「キョコロヒー」が放送されると見られる。

◆これまでの経緯

▼５月１８日 番組内で行われたサッカーコーナーで「嫌いな芸能人は？」という問いに、あのが「鈴木紗理奈！」と回答しながらボールを蹴る様子が放送

▼２０日 放送を受けて、鈴木がインスタグラムで「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし、それをそのまま放送するスタッフも意味分からん」、「普通にいじめやん」と投稿

▼２２日 テレビ朝日がスポーツ報知の取材に「今回の放送では、番組スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に不快な思いをさせてしまった」、「あの様に本意ではない状況を招いてしまった」などとコメントを発表

▼２３日 番組公式サイトに謝罪文を掲載。あのがＸで番組の演出に言及し「もう続けたくないので番組を降ります」と自ら降板を宣言。同局は「現在あのさんの事務所と話し合いをしております」と回答

▼２５日 当該放送から１週間。週替わりの枠で、この日は予定通り「キョコロヒー」を放送。次週予告はなく、番組公式サイト、番組表にも詳細は記されず

▼２６日 定例社長会見で西新社長が「今回の放送におきまして、番組制作スタッフの配慮が足りず、鈴木様に大変ご不快な思いとご迷惑をおかけしてしまったこと、またあの様にとっても本意ではない形での放送企画、編集内容になり、多くの方にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫（わ）び申し上げます」と謝罪し、両事務所へ対応することを発表。両事務所もコメントを発表

▼２８日 番組公式サイトで「この度、社内及び関係者の方々と協議した結果、６月１５日（月）の放送をもって番組を終了することとなりました」と発表。今後については「編成内容は未定です。決まり次第、発表して参ります」と回答

▼６月１日 騒動後初の番組放送。謝罪や番組終了には触れず