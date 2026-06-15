松井秀喜の“マメの皮”にキムタクの”髪の毛”…やくみつるの珍品コレクションにドン引き
芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた』#3が11日放送。#3では、自身の象徴ともいえる資産を査定し、人生を見つめ直す「コジウリ（誇示売り）」企画に、毒舌コメンテーターでありながら“珍品コレクター”としての顔を持つやくみつるが登場した。
【写真】これはドン引き…やくみつる、自身の珍品コレクションをバックに語る
この番組は、今年2月に特別番組として全3話を放送した際には、毎週SNSやネットニュース上で大きな反響を呼び、レギュラー化が決定した。番組MCには、前作に続き、2年半ぶりの芸能界復帰とは思えない番組進行を見せた小島瑠璃子と、圧倒的な安定感で番組を盛り上げる平成ノブシコブシの吉村崇の2名が続投。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届ける。
番組スタッフがやくの自宅を訪れると、「自分にしか集め得ないようなものを集めるのが私の使命」と語るやくの自宅には、常軌を逸したコレクションがズラリ。松井秀喜氏の「マメの皮」や、松井氏が横浜スタジアムで当時乗っていた愛車「シボレー・バン」を駐車する際にぶつけて割れた「ガラス片＆その破片で作った指輪」など、驚がくの品々が披露された。さらに、ドラマ『ロングバケーション』が放送されていた頃に採取したという木村拓哉の「ブローで落ちた毛髪」や、長嶋茂雄さんが2001年のキャンプで飲んでいたという「飲みかけの水」といった衝撃の珍品が次々と飛び出し、「テレビ局に行けば、手ぶらで帰ってこないでいいわけですから。いろいろ頂戴できましたね」と、驚きの収集方法を明かした。
スタジオにそれらのコレクションが持ち込まれると、MCの小島瑠璃子は「ご自身がなかなかちょっと…まずいことやってるなって気持ちはあるんですか？」と直球の質問を投げかける。これに対し、やくは「真顔で聞かないでください」と苦笑いしつつ、「そりゃあ、後ろめたさのほうが勝りますよ」と本音をポロリとこぼし、スタジオの笑いを誘った。
そんな自慢の「珍品コレクション」を査定に持ち込んだやくは、自宅取材で番組スタッフから「ジャスティン・ビーバーの髪の毛が1本407万円で売れた」と知らされた際、「ジャスティン・ビーバーが407万っていうのを基準にすると、木村さんの髪は415万くらいにはなるんじゃないですか？」「キムタクのほうが遥かに上」と予想した。しかし、専門家たちによる査定が行われると、提示された金額は「0円」「2000円」、そして商業用カツラのグラム単価から算出された「0.18円（100g 1800円）」という非情な結果に。この衝撃の査定額に、MCの吉村崇も「やくさん、いい加減にしてくださいよ」と思わずツッコミを入れた。
さらに、これらのコレクションを売って「博物館を作りたい」と展望を語ったやくのため、番組は“家全体のコレクション”を一斉査定。やくが売ってもいいと思える金額のボーダーラインを「5000万円」と設定し期待が高まる中、3名の専門家たちから出された査定額は「100万円」「250万円〜」「500円〜1700円」と、こちらも予想を大きく下回る結果に。まさかの査定額にやくもがく然とする中、「250万円〜」と査定した1人が「とりあえず500万円」と机の上に札束をドンと積み上げる波乱の展開を迎える。
果たして、目の前に積まれた500万円の現金を前に、やくが下した決断とは…！？ 『資産、全部売ってみた』最新回は無料配信中。
【写真】これはドン引き…やくみつる、自身の珍品コレクションをバックに語る
この番組は、今年2月に特別番組として全3話を放送した際には、毎週SNSやネットニュース上で大きな反響を呼び、レギュラー化が決定した。番組MCには、前作に続き、2年半ぶりの芸能界復帰とは思えない番組進行を見せた小島瑠璃子と、圧倒的な安定感で番組を盛り上げる平成ノブシコブシの吉村崇の2名が続投。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届ける。
スタジオにそれらのコレクションが持ち込まれると、MCの小島瑠璃子は「ご自身がなかなかちょっと…まずいことやってるなって気持ちはあるんですか？」と直球の質問を投げかける。これに対し、やくは「真顔で聞かないでください」と苦笑いしつつ、「そりゃあ、後ろめたさのほうが勝りますよ」と本音をポロリとこぼし、スタジオの笑いを誘った。
そんな自慢の「珍品コレクション」を査定に持ち込んだやくは、自宅取材で番組スタッフから「ジャスティン・ビーバーの髪の毛が1本407万円で売れた」と知らされた際、「ジャスティン・ビーバーが407万っていうのを基準にすると、木村さんの髪は415万くらいにはなるんじゃないですか？」「キムタクのほうが遥かに上」と予想した。しかし、専門家たちによる査定が行われると、提示された金額は「0円」「2000円」、そして商業用カツラのグラム単価から算出された「0.18円（100g 1800円）」という非情な結果に。この衝撃の査定額に、MCの吉村崇も「やくさん、いい加減にしてくださいよ」と思わずツッコミを入れた。
さらに、これらのコレクションを売って「博物館を作りたい」と展望を語ったやくのため、番組は“家全体のコレクション”を一斉査定。やくが売ってもいいと思える金額のボーダーラインを「5000万円」と設定し期待が高まる中、3名の専門家たちから出された査定額は「100万円」「250万円〜」「500円〜1700円」と、こちらも予想を大きく下回る結果に。まさかの査定額にやくもがく然とする中、「250万円〜」と査定した1人が「とりあえず500万円」と机の上に札束をドンと積み上げる波乱の展開を迎える。
果たして、目の前に積まれた500万円の現金を前に、やくが下した決断とは…！？ 『資産、全部売ってみた』最新回は無料配信中。