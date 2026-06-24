お笑いコンビ、とろサーモンの久保田かずのぶ（46）が、22日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時55分）に出演。上沼恵美子との対談を熱望した。この日は「MC毒出しノート2026上半期」と題し、MCの久保田とウエストランド井口浩之が今年上半期に感じた不満や怒りを振り返った。井口は、久保田が4月放送のテレビ番組で「許せないMC」としてネプチューン名倉潤の名前を実名告白したことを振り返った。当