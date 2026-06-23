雨の日に傘をさしていても、いつの間にか濡れている…なんてこともありますよね?傘の持ち方ひとつで濡れ方に大きな差があるようです。「濡れにくい傘の持ち方」とは?【写真を見る】濡れにくい傘の持ち方カギは「骨を意識」？梅雨の時期に欠かせない雨対策「形状記憶の傘」が人気?梅雨時期のダブル台風接近。都内の百貨店では、雨対策グッズの売場が強化されていました。晴雨兼用の傘にレインコートなど、約200種類が揃っていま