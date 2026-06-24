サッカー北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）で奮闘している日本は25日（日本時間26日）に1次リーグF組最終戦でスウェーデンと戦う。同戦を中継するNHKで解説を担当する元日本代表・本田圭佑が23日、自身のXで日本の経営者に向け「出勤時間の調整を宜しくお願い致します」と呼びかけた。これに応じる企業もあり、本田も返信している。日本はオランダとの初戦は、2度リードされる苦しい展開を跳ね返して2-